Així serà el pla alternatiu de transport durant les obres del túnel del Garraf

Adif ha posat data a l'inici de les obres del túnel del Garraf: dilluns vinent 16 de març. El Departament de Territori, Renfe i la mateixa gestora de les infraestructures ferroviàries han anunciat aquest dilluns la data coincidint amb la publicació del pla alternatiu de transport que estarà vigent mentre durin l'actuació. Aquest pla recull aportacions d'entitats locals, plataformes del territori i de la plataforma Pacte del Penedès Marítim. Fa dues setmanes, les mateixes institucions ja van presentar la seva proposta del servei durant les obres, que es preveu que durin tres mesos. Durant aquest temps, el tram entre Sitges i Garraf serà per via única.
Per fer front a les obres, s'ajustaran les freqüències de pas de la línia R2 Sud i s'establiran busos per als usuaris dels Regionals del sud. També es reforçaran els autobusos interurbans operatius en el corredor.
Modificació del servei R2 Sud
- Barcelona - El Prat de Llobregat: 8 trens per hora i sentit.
- Barcelona - Castelldefels: 6 trens per hora i sentit.
- Barcelona - Garraf: 4 trens per hora i sentit.
- Barcelona - Sant Vicenç de Calders: 2 trens per hora i sentit que circularan en doble composició (circularan dos trens units de manera que es doblarà la capacitat de passatgers).
Amb l’objectiu d’optimitzar al màxim la capacitat disponible del tram afectat per les obres i mantenir, alhora, la connexió amb tots els municipis del corredor, es disposarà d’un tren de reserva a Sant Vicenç de Calders i un altre a Vilanova. En paral·lel, es reforçaran diverses línies de transport de viatgers per carretera que ofereixen recorreguts coincidents amb els serveis ferroviaris afectats, especialment a diverses poblacions del Garraf i del Baix Penedès.
Modificació dels serveis Regionals del Sud
- Barcelona - El Prat de Llobregat: servei habitual en tren.
- El Prat de Llobregat - Sant Vicenç de Calders: servei directe amb autobús.
- Sant Vicenç de Calders - Tarragona / Reus / Lleida / Tortosa / Port Aventura: es manté el servei ferroviari habitual.
A més, en dies feiners, dos trens d'entrada a Barcelona al matí i dos de sortida a la tarda faran un recorregut desviat per Vilafranca del Penedès, que suposarà un increment d'uns 40 minuts en el temps total de viatge. Segons el Departament de Territori, la mesura permet mantenir connexions directes amb Barcelona.
Renfe també ha establert un servei especial d'autobusos entre Sant Vicenç de Calders i el Prat de Llobregat per als serveis Regionals Sud. D'aquesta manera es crea una connexió amb els serveis ferroviaris entre el Prat de Llobregat i Barcelona, amb servei habitual, o bé amb el metro i els busos metropolitans.
Reforços als serveis d’autobús interurbans
L'oferta s'incrementa, a més, amb 14.400 places noves d'autobús, a partir del reforç de diverses línies en les hores punta. En són exemples la connexió Barcelona - Sitges amb la línia e16, que tindrà 2.280 places més, o la Barcelona - Vilanova amb la e15.1, que en guanyarà 2.400.
Alhora cal destacar que s'establirà un nou servei d'autobús amb dues expedicions per sentit per cobrir l'hora punta al matí i la tornada a la tarda que enllaçarà Altafulla, Torredembarra i Barcelona, en resposta a les peticions formulades pels municipis afectats.