Acusen Adif de tombar la web catalana que informava de l'estat de Rodalies

Onze grups de viatgers de Rodalies reunits a la Xarxa de Plataformes d'Usuàries de Trens de Catalunya han acusat Adif d'haver maniobrat perquè Google titlli de suplantació de personalitat el web del col·lectiu Dignitat a les vies que informava sobre l'estat de la xarxa. La setmana passada aquest grup va denunciar que Adif havia bloquejat el web, fet que la mateixa gestora pública de la infraestructura ferroviària va justificar amb l'argument que s'hi publicava informació sensible.
La Xarxa de Plataformes no hi està d'acord i assegura que a molts països europeus la informació que els usuaris facilitaven al web és pública i accessible. Per això consideren l'acció d'Adif un atac "directe" al dret d'accés a la informació pública i un precedent "perillós". A més, la plataforma assegura que la intenció del web clausurat de Dignitat a les vies era "doble", d'una banda, aportar la transparència "que Adif nega" i de l'altra ajudar els usuaris a comprendre les causes "veritables" dels retards i les afectacions "constants" del servei.
En un comunicat, la Xarxa ha denunciat "l'opacitat sistemàtica" amb què Adif "gestiona i oculta informació essencial" sobre l'estat "real" de la xarxa, especialment les limitacions temporals de velocitat que s'apliquen a la infraestructura catalana sobretot arran de l'accident mortal de Gelida del 19 de gener.
Demanda a la Generalitat
Segons el col·lectiu, Adif no només s'ha posat en contacte amb Google perquè titlli de 'phishing' el web de Dignitat a les vies. Un concepte que es refereix a la pesca de dades, la pràctica delictiva segons la qual s'utilitza l'engany per aconseguir dades personals d'usuaris a través de webs falsos que n'emulen d'altres d'autèntic. A més, acusen Adif d"'haver contactat amb els principals proveïdors de serveis de telecomunicacions de l'Estat per bloquejar-ne l'accés".
I davant l'argument de la seguretat que esgrimeix Adif, la Xarxa de Plataformes d'Usuàries opina que la publicació d'aquestes dades està "plenament alineada" amb la Llei de Mobilitat Sostenible i amb les directrius i reglaments europeus que "imposen" als gestors d'infraestructures "l'obligació" de garantir que aquesta informació està disponible de forma gratuïta, és digitalment accessible i està actualitzada.
Per tot plegat, el col·lectiu exigeix al Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible i a la Generalitat que actuïn de manera "immediata" per "garantir la transparència" i acabar amb "qualsevol forma de censura o bloqueig". A Adif li demanen que desbloquegi el web "sense demora" i publiqui "de forma oberta i permanent" els documents setmanals amb les limitacions de velocitat.