Renfe tindrà una companyia de busos pròpia per quan els trens no funcionin

Renfe tindrà els seus busos propis. Aquest dimarts, l'operadora ha aprovat la licitació pública per crear una empresa que assumirà els plans alternatius de transport (PAT) per carretera que s’estableixen quan hi ha obres o incidències i els trajectes no es puguin fer en tren. Segons ha informat en un comunicat, la finalitat és reduir la dependència d'empreses externes, “guanyar eficiència” i donar una “resposta més àgil als viatgers”. Tot just les darreres setmanes ha calgut habilitar desenes de plans alternatius a causa de les aturades generals a Rodalies després que un tren descarrilés a Gelida, entre altres incidències.
El nou model consisteix en la licitació d’un contracte marc a llarg termini per prestar aquests serveis a través d’una societat participada en un 49% per Renfe i en un 51% per l’empresa adjudicatària. Així mateix, Renfe calcula un estalvi d’entre 90 i 130 milions en deu anys. Aquesta estructura hauria de garantir una flota estable d’autobusos i prou personal de conducció, a més d’una gestió més professionalitzada.
Segons la companyia, el cost estimat del nou sistema és de 61,5 milions d’euros i permetria reduir la despesa dels PAT entre un 10% i un 15%, és a dir, entre 9 i 13 milions anuals. En conjunt, l’estalvi acumulat podria situar-se entre 90 i 130 milions d’euros en deu anys.
Renfe justifica el canvi pel creixement “sense precedents” de les obres a la infraestructura ferroviària, que obliguen cada cop més a activar transports alternatius. Així mateix, l’empresa considera que el model tradicional de contractació d’autobusos és “insuficient” per respondre a l’escenari previst, entre altres motius per l’escassetat de vehicles disponibles, la falta de conductors i la dificultat de mobilitzar recursos en moments d’alta demanda.