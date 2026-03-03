El Barça frega la remuntada històrica al Camp Nou

La remuntada era un miracle, però ha estat a punt de ser possible. El Barça de Hansi Flick han estat a un sol pas de viure la primera nit màgica al nou Camp Nou. Malgrat derrotar l'Atlètic de Madrid per 3 a 0, només ha faltat un gol -l'anul·lat a Cubarsí al Metropolitano- per forçar la pròrroga.
Pressió extenuant del Barça
El Barça ha iniciat el partit disposat a remuntar el 4 a 0 de l’anada a Madrid. Pressió extenuant, domini absolut i possessió per sobre del 70% han estat els ingredients per fer por als homes de Cholo Simeone.
La lesió de Koundé als minuts inicials ha gelat al Camp Nou. Tot i això, els blaugranes s’han refet i no han parat d’intentar-ho fins que ha arribat el més difícil: marcar el primer gol. L’ha fet el jove berguedà Marc Bernal a la mitja hora de joc que només ha hagut d’empènyer la pilota després d’una assistència deliciosa de Lamine Yamal. Quan semblava que el partit arribaria a la mitja part amb 1-0, una jugada deliciosa de Pedri ha acabat amb un penal catedralici que Raphinha no ha fallat.
La segona part ha seguit el guió. El Barça no ha parat d'intentar-ho i intentar-ho. Al minut 70 s'ho ha jugat el tot per tot amb Araujo de davanter centre al lloc de Balde, també lesionat. I en aquesta jugada s'ha produït el 3-0, el segon en el compte particular de Marc Bernal a assistència de Joao Cancelo. El de Berga -així com Pedri- ha fet un esforç titànic per arribar viu al minut 90, ja que encara no havia jugat un partit sencer des de la lesió que el va apartar tot un any fora dels terrenys del joc.
El quart no ha arribat, però el Barça ha caigut amb el cap ben alt. Amb un Camp Nou -que ha recuperat grada d'animació- celebrant l'oda al futbol que els homes de Hansi Flick han ofert davant d'un Atlètic de Madrid que s'ha limitat a defensar-se i a perdre temps. Jugant així, hi ha opcions de fer un bon paper a la Champions i la Lliga no es pot escapar. Una paraula defineix el partit dels blaugrana: orgull.