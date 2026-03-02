02 de març de 2026

L’Audiència Nacional inadmet i arxiva la denúncia contra Laporta

El magistrat conclou que l’Audiència Nacional no és competent per investigar els fets denunciats

Publicat el 02 de març de 2026 a les 12:05

L'Audiència Nacional ha inadmès i ha arxivat la denúncia d’un particular contra l’expresident del FC Barcelona Joan Laporta i diversos membres de la seva junta directivaEl titular de la plaça 5 de la Secció d’Instrucció del Tribunal Central d’Instància, Santiago Pedraz, . En línia amb la Fiscalia, el magistrat conclou que l’Audiència Nacional no és competent per investigar aquests fets que consten en la denúncia.

La denúncia acusa Laporta i la junta de suposats delictes de blanqueig de capitals, administració deslleial, falsedat documental, contra la Hisenda Pública i organització criminal en relació amb diverses operacions presumptament fraudulentes a l’estranger.

El jutge es basa en doctrina del Tribunal Suprem que estableix que per conèixer els delictes comesos a l’estranger cal que el delicte es cometi “en la seva integritat a l’estranger”, i els que han estat comesos a Espanya i en part a l’estranger han de ser enjudiciats per l’òrgan judicial del territori espanyol competent.

La resolució cita jurisprudència del Tribunal Suprem, en particular la sentència 263/2021, que delimita l’abast dels delictes amb connexió internacional. Segons aquesta doctrina, quan es tracta de conductes continuades o complexes desenvolupades parcialment a Espanya, la competència correspon al jutjat del territori on s’hagin produït actes rellevants, encara que una part dels fets tingui projecció exterior.

Els detalls de la denúncia

Segons cita El Periódico, l'acusació exposa "l'estructura del circuit de pagaments de les comissions indegudes i la reintroducció dels fons a Espanya radica en països estrangers i amb fiscalitat opaca no col·laborativa", amb seu a Xipre, Dubai, Croàcia i Estònia

Entre les operacions sota sospita s’hi inclouen la venda d’actius digitals del club, l’adjudicació del contracte de telecomunicacions del Camp Nou a New Era Visionary Group, la compra de seients VIP, la concessió de les obres del nou estadi a Limak i la suposada intermediació en la renovació del contracte amb Nike. L’acusació hi afegeix possibles delictes fiscals i la presumpta existència d’una organització criminal.

