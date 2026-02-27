El Newcastle, el rival del Barça als vuitens de final de la Champions

Viatge a Anglaterra. El Barça s'enfrontarà al Newcaste als vuitens de final de la Champions League. El sorteig ha sigut benevolent amb el Barça que evita el PSG i es veurà les cares amb un equip a qui ja va guanyar a la Fase Lliga. L'anada serà el 10/11 de març, la tornada el 17/18.
La fortuna del Barça no s'acaba als vuitens de final, perquè el quadre general li és favorable. A quarts s'enfrontaria al guanyador de l'eliminatòria entre l'Atlètic de Madrid i el Tottenham, i a semifinals contra un d'aquests quatre equips: Bodo Glimt, Sporting CP, Arsenal o Bayer Leverkusen.
La gran eliminatòria dels vuitens serà l'enèsim retorn de Pep Guardiola al Santiago Bernabéu. El Madrid i el Manchester City disputaran una altra eliminatòria, amb la tornada a l'estadi dels anglesos. Qui guanyi s'enfrontarà al vencedor del Bayern de Múnic-Atalanta. Les altres dues eliminatòries enfronten el PSG i el Chelsea i el Galatasaray i el Liverpool.
Els quarts de final seran el 7/8 i el 14/15 d'abril, les semifinals es jugaran el 28 o el 29 d'abril i el 5 o el 6 de maig. La final es jugarà el 30 de maig al Puskás Árena de Budapest.
El precedent d'enguany
El Barça va debutar a la Champions d'enguany a St James Park, el camp del Newcastle. Ho va fer guanyant 1-2 amb un doblet de Rashford i una gran actuació de Pedri i De Jong. Els anglesos han superat el modest Qarabag a la ronda del play-off.
Precisament als vuitens el Barça no podrà comptar amb Frenkie de Jong. El migcampista dels Països Baixos ha patit una lesió al bíceps femoral i estarà de baixa entorn de quatre setmanes. Podria estar disponible, si es recupera amb normalitat, en uns hipotètics quarts de final.
Una novetat trascendent
Arran del cas del Barça de l'any passat, que va haver de jugar totes les eliminatòries amb la tornada fora de casa, la UEFA ha implantat una novetat enguany. Però podria perjudicar el mateix Barça. Si supera els vuitens de final, jugarà la tornada dels quarts fora de casa, sigui quin sigui el rival. Si ho és el Tottenham -perquè va quedar en millor posició a la Fase Lliga- i si ho és l'Atlètic de Madrid -perquè en superar al Tottenham li "roba" el factor de la tornada a casa de cara a la següent ronda-.
La mesura busca donar més importància a la Fase Lliga, però en l'intent de premiar les sorpreses a vuitens de final, deixa equips com el Barça en males condicions. És l'únic punt de mala sort del sorteig d'avui, la resta han estat tot bones notícies.