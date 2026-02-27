Montero veu «extrem» reclamar la gestió del 100% de l’IRPF, tot i que el PSOE ho va avalar el 2024

María Jesús Montero és una de les protagonistes tant en l'àmbit estatal per ser la ministra d'Hisenda del govern de Pedro Sánchez, com per ser la vicepresidenta. A Catalunya també s'ha convertit en un dels personatges polítics més rellevants dels últims anys; el seu paper al ministeri i els acords del PSC i ERC sobre la cessió del 100% de l'IRPF al govern català la situa enmig de l'avenç econòmic pactat dins el marc de la investidura de Salvador Illa.
Tot i el pacte entre els socialistes catalans i els republicans, i la ratificació de l'executiva federal del PSOE el juliol de 2024, Montero ha assegurat aquest matí a la SER que "ara com ara no hi ha acord". "S'ha de seguir treballant i espero que passi alguna cosa similar amb el model de finançament autonòmic, espero que ens passi el mateix en l'IRPF, aprendre del camí recorregut: parlar i parlar i abandonar posicions extremes", ha exposat Montero.
Una tessitura complexa
La ministra andalusa es troba en una espècie d'atzucac. La ministra, a més de ser vicepresidenta del govern espanyol també ho és del PSOE i serà la candidata socialista a les eleccions andaluses d'aquest estiu. Un territori que mira especialment amb atenció que passa amb els diners dels catalans i en conseqüència com es pot veure afectada la seva salut monetària.
Així doncs, el govern espanyol manté tancada la porta a la cessió del 100% de l’IRPF que ERC reclama com a condició per negociar els pressupostos de la Generalitat i de l'Estat. Altres fonts del Ministeri d’Hisenda descarten la cessió del que consideren un element bàsic del control tributari de l'Estat a Catalunya, i tampoc veuen viable que la pretensió dels republicans es vehiculi a través d’una esmena a la reforma de la llei de finançament, que "ja és prou complicada". Aquestes fonts assenyalen que els gestos que demana ERC només es poden encaminar a través del compromís assolit en l’última comissió bilateral Estat-Generalitat, és a dir, un sistema en xarxa amb cogestió entre l’administració estatal i l'autonòmica.
No als pressupostos
Els republicans mantenen la seva negativa a la negociació dels pressupostos que Illa presentarà avui divendres. De fet, malgrat la "mà estesa" -reiterada en sessió de control al Parlament- del president de la Generalitat, ja han anunciat una esmena a la totalitat dels comptes. I tot i la pressió, Hisenda insisteix en la negativa a moure fitxa. "Sempre hem mantingut el mateix criteri en contra de la cessió del 100% de l’IRPF", apunten fonts del Ministeri.