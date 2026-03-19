Vaga general de mestres: horaris, mobilitzacions i serveis mínims

Mestres i professors tornaran a sortir al carrer aquest divendres per posar el punt final a tota una setmana de vaga. Després d'aturades territorials cada dia, els sindicats USTEC, Aspepc -de professors de secundària-, CGT i la Intersindical han fet una crida a la vaga general, desmarcant-se de l'acord entre Educació, CCOO i UGT. Per focalitzar els esforços, mestres i professors estan convocats a una manifestació conjunta a Barcelona. La protesta començarà a les 12.30 hores a la plaça Tetuan, on la capçalera liderarà la marxa fins a les portes del Parlament.
A banda de mestres i professors, a la manifestació de divendres també s'hi ha adherit el personal d'atenció i serveis del Departament d'Educació. És a dir, la convocatòria estarà secundària pel conjunt de la plantilla que treballa a la conselleria. A banda, el cos de bombers, a través de la Intersindical, IAC-CATAC i el CSIF, també han volgut sumar-se a la protesta, i circularan pels carrers de Barcelona acompanyant els mestres.
Quatre columnes per col·lapsar Barcelona
La manifestació convocada a dos quarts d'una del migdia a la plaça de Tetuan serà l'acte unitari d'aquest divendres. Ara bé, prèviament, els sindicats han organitzat quatre columnes per començar a col·lapsar la mobilitat de la capital catalana. Totes quatre columnes començaran a les 9.30h en diferents punts de la ciutat i confluiran a la plaça Tetuan, on es trobaran amb el gruix de la manifestació.
La columna de Gran Via Sud arrencarà a la Ciutat de la Justícia i recorrerà tota aquesta artèria barcelonina fins a la plaça Tetuan. La segona columna començarà Francesc Macià i omplirà la Diagonal fins al passeig de Sant Joan, on baixarà fins al punt d'inici de la manifestació. La tercera partirà de l'estació de Fabra i Puig i circularà fins a la Meridiana. Per últim, la quarta, arrencarà a la Rambla Prim, al límit de la ciutat, i omplirà el tram nord de la Gran Via.
Els serveis mínims
Per aquest divendres la Generalitat manté els mateixos serveis mínims que la resta de jornades de vaga de la setmana. És a dir, l'administració catalana ha determinat que hi ha d'haver un docent per cada tres aules a infantil, primària i ESO, i una persona de l'equip directiu per centre. En el cas dels centres d'educació especial hi ha d'haver la meitat de la plantilla i a les llars d'infants el 33%.
Pel que fa al monitoratge, els serveis de cuina, extraescolars i atenció a l'alumnat amb necessitats educatives especials per garantir el lleure, també hi ha d'haver la meitat del personal. En aquest sentit, al complex educatiu de Tarragona, s'ha decretat la meitat del personal de menjador i cuina, una persona de manteniment per torn i el servei habitual en infermeria, vigilància i el torn de nit dels tutors.