El Govern fa una crida a la «responsabilitat» davant el nou embat dels docents

El Govern encara amb peus de plom el nou embat dels docents coincidint amb la setmana en què Lleó XIV arriba a Catalunya. En una entrevista amb RTVE, el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha deixat clar que estan disposats a abordar els "temes de fons" de l'educació i ha fet una crida a la "responsabilitat" dels sindicats en vaga. "Fem crida a la responsabilitat per no perjudicar ni alumnes ni famílies", ha afirmat el conseller, considerant, a més, que aquest dimarts arrenquen les proves d'accés a la universitat. Seguint amb l'argumentari esgrimit fins ara, Dalmau creu que és "injust" atribuir la situació de l'educació a l'actual Govern perquè, segons ha dit, és un "conflicte heretat" que s'ha anat acumulant en l'última dècada.
A més, defensa que els mestres ara s'han trobat un executiu que té la voluntat d'arribar a acords i de posar recursos: "Entenc que hi hagi gent emprenyada, sabem com és de difícil estar en una aula en segons quins centres, però s'han trobat un govern que els allarga la mà", ha insistit. D'altra banda, el titular de la cartera de Presidència ha defensat que l'escola inclusiva és un "bon model" però que s'han de veure les "limitacions". En aquest sentit, ha posat sobre la taula que cal obrir noves places d'educació especial. "Malgrat els problemes de fons que reconec com l'augment de la complexitat i la burocràcia, hem de ser justos. Aquest Govern no s'ha posat d'esquena i té la voluntat de seguir dialogant", ha afegit el conseller.
De cara a les noves mobilitzacions dels sindicats en vaga, el conseller de la Presidència ha confiat que el dret a vaga es faci compatible no només amb la visita del Papa sinó també amb els estudiants que s'han de desplaçar per fer els exàmens de la selectivitat. Amb tot, Dalmau ha llançat un missatge "de confiança" amb la voluntat de "desinflamar el conflicte" i "no posar més llenya al foc". En aquest sentit, ha demanat als sindicats en vaga que no es perjudiqui els alumnes "ni al final de curs ni en l'arrencada del curs que ve".
Els docents rebran el Papa
L'USTEC, la CGT, la CNT, COS i la Intersindical, els sindicats restants en vaga, ja han mogut peça i, després de reunir-se aquest passat dissabte, han decidit no convocar més dies de vaga, tret de la ja acordada "Papavaga" del 9 de juny, que coincidirà amb el primer dia de la visita del papa i amb l'inici de les proves de la selectivitat. L'USTEC avisa que les accions de la vaga començaran a partir de les 9 hores per "facilitar que l'alumnat arribi als exàmens" i la manifestació s'iniciarà a les onze del matí a Plaça Espanya. La secretària general de CGT Ensenyament, Laura Gené, explica que es preveu "un seguiment alt" de la protesta.
De moment, aquesta és l'única jornada de vaga prevista en la recta final de curs. Així i tot, han convocat una manifestació a Barcelona per al diumenge 14 de juny sota el lema "Aturem l'emergència social i educativa". Els docents proposen que se sumin a la protesta entitats de defensa de la llengua i pel dret a l'habitatge, per aconseguir així un ampli suport social. En aquest sentit, des de la CGT reivindiquen que la manifestació, que arrencarà a les 11:30 hores des dels Jardinets de Gràcia, ha de servir per "exigir al PSC un canvi estructural del sistema educatiu", i insten a les famílies a sumar-se a la protesta.