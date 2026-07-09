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Desallotgen un tren i l’estació de metro d’Urquinaona per llançament de gas pebre

Societat

  • Passatgers desallotjats de l'estació d'Urquinaona -

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Publicat el 09 de juliol de 2026 a les 16:53
Actualitzat el 09 de juliol de 2026 a les 16:54

L’estació de metro d’Urquinaona i un tren han estat desallotjats aquest dijous al migdia perquè una persona ha llançat gas pebre. Cap persona ha requerit assistència mèdica, segons han informat fonts de TMB a l’ACN. De moment no se saben les causes ni s'ha identificat la persona que ho ha provocat.

Durant uns minuts, la línia L1 ha tingut la freqüència de pas alterada per aquest acte incívic, ha indicat TMB a les seves xarxes socials.

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