Els Mossos d’Esquadra han alertat de l’augment d’una nova estafa bancària amb què els ciberdelinqüents intenten aconseguir que les víctimes autoritzin càrrecs que en realitat no han sol·licitat. El frau comença amb un SMS que alerta d’un suposat càrrec bancari, habitualment per una quantitat elevada, amb l’objectiu de provocar una reacció immediata.
El missatge demana a la víctima que truqui a un número de telèfon o que faci clic en un enllaç per anul·lar l’operació. i és aleshores quan els estafadors es fan passar per treballadors de l’entitat bancària i intenten guanyar-se la confiança de la víctima. Un cop establerta la comunicació, el fals operador explica a la víctima que li enviarà uns codis que, suposadament, serveixen per anul·lar la transferència.
Les autoritats policials, però, alerten que no s’han de facilitar mai aquests codis, perquè en realitat serveixen per autoritzar el càrrec i permetre que els estafadors completin l’operació. Per això, els Mossos recomanen no trucar mai al número que aparegui en un missatge sospitós ni clicar-ne els enllaços.
De fet, en cas de rebre un avís d’aquest tipus, cal contactar directament amb l’entitat bancària a través dels telèfons que apareixen al seu web oficial. Els bancs també acostumen a advertir que no demanaran per telèfon les claus d’accés ni informació personal que pugui comprometre els diners dipositats al compte.
Com identificar l’estafa
Aquesta pràctica forma part del phishing, una tècnica amb què els ciberdelinqüents es fan passar per una persona, empresa o servei de confiança per obtenir informació confidencial. Quan l’engany es produeix mitjançant SMS es coneix com a smishing, mentre que si es fa a través d’una trucada telefònica rep el nom de vishing.
Per evitar caure en la trampa, els Mossos recomanen revisar qui envia el missatge, comprovar l’adreça a què redirigeixen els enllaços i fixar-se en l’ortografia i la redacció. Davant de qualsevol comunicació sospitosa relacionada amb un càrrec bancari, la principal recomanació és no actuar sota pressió i contactar directament amb el banc pels canals oficials.