Illa anuncia la fi generalitzada de les restriccions, però avisa: «No abaixem la guàrdia»

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha comparegut aquest matí per fer balanç del gran temporal que ha afectat Catalunya durant el cap de setmana, que de moment ja ha deixat dos morts i una persona desapareguda. Tot i alertar que l'episodi encara no està tancat i que hi haurà més tempestes torrencials al llarg d'aquesta tarda i d'aquest vespre, ha indicat que les restriccions decauran pràcticament a tota Catalunya: a partir de les dues només estaran vigents al Baix i l'Alt Empordà, on continuaran fins a les nou del vespre. El líder del PSC ha aprofitat per demanar que "no s'abaixi la guàrdia" i per "prendre consciència" de l'existència i els efectes del canvi climàtic.
Illa ha arrencat la compareixença amb un record per les dues persones que han mort a causa de les tempestes, i ha posat de manifest els esforços per localitzar la persona que encara està desapareguda. També ha enviat un missatge d'agraïment als serveis públics que s'han hagut de multiplicar per fer front a l'episodi meteorològic advers que ha travessat Catalunya en les últimes hores. "Aquest episodi ha estat excepcional. És un temporal de característiques tropicals; no ha estat un minihuracà, però s'hi ha acostat molt. No hi ha cap antecedent a la costa del país", ha recalcat el líder del PSC. A Barcelona, per primer vegada, s'han registrat 213 litres per metre quadrat.
La part més important d'aquest episodi ja està marxant. "Entrem en una etapa molt diferent", ha indicat. A partir de les dues de la tarda s'aixecaran les restriccions, amb excepció de l'Alt Empordà i el Baix Empordà, on estaran en vigor fins a les nou del vespre. En aquest sentit, ha recomanat que qui hagi d'anar a Barcelona ho faci per l'AP-7. "No és un dia per anar d'excursió, és un dia per quedar-se a casa", ha determinat el president de la Generalitat, que ha indicat que hi haurà més tempestes torrencials al llarg d'aquest vespre. Ha donat per fet que, si no hi ha sobresalts, la xarxa de trens de Rodalies pugui funcionar amb la normalitat habitual, amb el que això implica.