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La tempesta que ha paralitzat Catalunya, en imatges

Societat

ARA A PORTADA

Publicat el 04 d’octubre de 2026 a les 11:19
Actualitzat el 04 d’octubre de 2026 a les 11:49

Les fortes pluges torrencials que han afectat Catalunya aquest cap de setmana han provocat greus inundacions, talls de carreteres i problemes en el transport. El temporal ha deixat dues persones mortes, una a Tordera i una altra a Montornès del Vallès, i una persona desapareguda. L'episodi també ha registrat xifres rècord en alguns punts de Barcelona on, aquest dissabte, ha estat el dia més plujós dels últims 20 anys, segons dades del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat). Les autoritats demanen extremar la precaució davant la possibilitat de desbordaments de rius i evitar desplaçaments mentre continuen les pluges.

Lorena Sopena/Europa Press
  • Aspecte als carrers de Bellvitge ahir a la nit -
Bombers de la Generalitat
  • Rescat del conductor d'un vehicle atrapat per l'aigua a Granollers -
Lorena Sopena/Eurpoa Press
  • Veïns del barri de Bellvitge treien aigua a casa seva, -
Lorena Sopena/Europa Press
  • L'aigua ha inundat garatges i cases a barris de l'Hospitalet -
Bombers de la Generalitat
  • Mur de contenció caigut per l'aiguat a Alella, amb afectació a diverses cases -
Jordi Borràs
  • Brossa arrossegada per l'aiguat a Canovelles. -
Lorena Sopena/Europa Press
  • Veïns del barri de Bellvitge treien aigua a casa seva -
Jordi Borràs
  • Efectes de l'aiguat en uns immobles a Canovelles. -
Lorena Sopena/Europa Press
  • L'aigua ha inundat garatges i cases a barris de l'Hospitalet -
ACN
  • Diversos cotxes i contenidors d'escombraries, parcialment sota l'aigua al carrer Olímpic de Sant Adrià de Besòs -
ACN
  • La riera d'Òrrius, al seu pas per la carretera C-1415c a Argentona -
Enric Sitjà
  • El pas del Cargol, a Mataró, està inundat per les pluges torrencials d’aquest dissabte a la nit -
ACN
  • El riu Besòs, amb el cabal molt alt al seu pas per Santa Coloma de Gramenet a dos quarts de nou del matí de diumenge -
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