Les fortes pluges torrencials que han afectat Catalunya aquest cap de setmana han provocat greus inundacions, talls de carreteres i problemes en el transport. El temporal ha deixat dues persones mortes, una a Tordera i una altra a Montornès del Vallès, i una persona desapareguda. L'episodi també ha registrat xifres rècord en alguns punts de Barcelona on, aquest dissabte, ha estat el dia més plujós dels últims 20 anys, segons dades del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat). Les autoritats demanen extremar la precaució davant la possibilitat de desbordaments de rius i evitar desplaçaments mentre continuen les pluges.
La tempesta que ha paralitzat Catalunya, en imatges
Societat
ARA A PORTADA
- Hugo Fernández Alcaraz
- Cap de Fotografia de Nació
Publicat el 04 d’octubre de 2026 a les 11:19
Actualitzat el 04 d’octubre de 2026 a les 11:49
- Aspecte als carrers de Bellvitge ahir a la nit -
- Lorena Sopena/Europa Press
- Rescat del conductor d'un vehicle atrapat per l'aigua a Granollers -
- Bombers de la Generalitat
- Veïns del barri de Bellvitge treien aigua a casa seva, -
- Lorena Sopena/Eurpoa Press
- L'aigua ha inundat garatges i cases a barris de l'Hospitalet -
- Lorena Sopena/Europa Press
- Mur de contenció caigut per l'aiguat a Alella, amb afectació a diverses cases -
- Bombers de la Generalitat
- Brossa arrossegada per l'aiguat a Canovelles. -
- Jordi Borràs
- Veïns del barri de Bellvitge treien aigua a casa seva -
- Lorena Sopena/Europa Press
- Efectes de l'aiguat en uns immobles a Canovelles. -
- Jordi Borràs
- L'aigua ha inundat garatges i cases a barris de l'Hospitalet -
- Lorena Sopena/Europa Press
- Diversos cotxes i contenidors d'escombraries, parcialment sota l'aigua al carrer Olímpic de Sant Adrià de Besòs -
- ACN
- La riera d'Òrrius, al seu pas per la carretera C-1415c a Argentona -
- ACN
- El pas del Cargol, a Mataró, està inundat per les pluges torrencials d’aquest dissabte a la nit -
- Enric Sitjà
- El riu Besòs, amb el cabal molt alt al seu pas per Santa Coloma de Gramenet a dos quarts de nou del matí de diumenge -
- ACN
Et pot interessar
- Societat Catalanofòbia: per què l'espanyolisme en necessita?
- Societat «Amb la taxa, voldríem que els catalans no siguin considerats uns turistes més a Barcelona»
- Societat Llogaters desprotegits i legislatura rebentada: com s'ha arribat fins aquí
- Societat La marxa multitudinària per l’habitatge de Madrid exigeix una vaga general i carrega contra Junts
- Societat Tot suspès a Catalunya fins a les dues del migdia d’aquest diumenge
- Societat Ajornada a dilluns la manifestació per l'habitatge per les pluges