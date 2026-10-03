Alerta del Meteocat per un «minihuracà mediterrani»

Les pluges que afecten Catalunya aquest cap de setmana han posat en alerta a gairebé tot el país. La directora del Meteocat, Sarai Sarroca, preveu que arribi un possible "mini-huracà mediterrani", fet pel qual el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat que el Govern enviarà un ES-Alert a les comarques amb més risc i decretarà "mesures importants" de prevenció que estaran vigents fins diumenge.
Protecció Civil ha explicat que la màxima intensitat de l'episodi serà entre les 20 hores d'aquest dissabte i les 14 hores de diumenge, motiu pel qual recomanen no dur a terme activitats a l'aire lliure en aquesta franja per evitar riscs per a la ciutadania. En aquest sentit, la manifestació per l'habitatge convocada aquest dissabte a les 19 hores a l'Hospitalet s'ha suspès i s'ha ajornat al dilluns 5 d'octubre a les 19 hores a la plaça Urquinaona.
"No és una broma, ve una situació meteorològica molt complexa", ha dit Illa, que ha insistit en respectar les recomanacions de les autoritats. De fet, Illa presidirà a la tarda una reunió de seguiment del pla Inuncat a la sala Cecat d'Interior per fer seguiment de les pluges, i a les 17 hores compareixerà la consellera, Núria Parlon.
Comarques en avís vermell
L'avís vermell s’estén aquest dissabte a tot el litoral i prelitoral del país i a algunes les comarques de l'interior. Per diumenge també s'ha activat el nivell màxim de perill per la intensitat de les pluges, sobretot al litoral central. Les comarques en avís vermell són una trentena:
Dissabte 3 d'octubre
- 🔴 Alt Empordà
- 🔴 Alt Penedès
- 🔴 Baix Camp
- 🔴 Baix Empordà
- 🔴 Baix Llobregat
- 🔴 Baix Penedès
- 🔴 Barcelonès
- 🔴 Alt Camp
- 🔴 Garraf
- 🔴 Garrotxa
- 🔴 Gironès
- 🔴 Maresme
- 🔴 Pla de l’Estany
- 🔴 Selva
- 🔴 Tarragonès
- 🔴 Vallès Occidental
- 🔴 Vallès Oriental
Diumenge 4 d'octubre
- 🔴 Barcelonès
- 🔴 Maresme
- 🔴 Selva
- 🔴 Vallès Occidental
- 🔴 Vallès Oriental
- 🔴 Alt Empordà
- 🔴 Alt Penedès
- 🔴 Baix Camp
- 🔴 Baix Empordà
- 🔴 Baix Llobregat
- 🔴 Baix Penedès
- 🔴 Garraf
- 🔴 Garrotxa
- 🔴 Gironès
- 🔴 Pla de l'Estany
- 🔴 Tarragonès
- 🔴 Moianès
- 🔴 Osona
- 🔴 Ripollès
Barcelona activa el pla d'emergència per insuficiència drenant
Protecció Civil de Barcelona ha activat aquest dissabte el Pla d'Actuació d'Emergència Municipal per risc d'insuficiència drenant en fase d'alerta, a causa de la previsió de pluges i tempestes a la ciutat durant les pròximes hores. L'Ajuntament ha demanat a la ciutadania que segueixi una sèrie de recomanacions, com revisar teulades i desguassos o no travessar zones inundades amb el vehicle.
Les pluges ja han obligat a tancar el Telefèric i un vestíbul de l'estació de Can Cuiàs de la L11. A més, el mal temps previst ha fet anul·lar la caminada popular i la festa del 125è aniversari del Parc d'atraccions Tibidabo, que s'havien de fer aquest diumenge.
Per la seva banda, l'Ajuntament de Girona ja ha alertat que s'activa el pla d'emergències municipals per inundacions a partir de les 17 hores d'aquest dissabte, i que se suspenen totes les activitats previstes per diumenge.