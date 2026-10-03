Avís vermell per pluges molt intenses al litoral i prelitoral aquest cap de setmana

Després d'un divendres en què les pluges torrencials han assolat principalment la meitat sud, l'alerta s’estén aquest dissabte a tot el litoral i prelitoral del país i a les comarques de l'interior. Per diumenge també s'esperen també fortes precipitacions, sobretot al litoral central, en què s'ha activat l'avís vermell per la intensitat de les pluges.
El Meteocat ha emès avisos a tot l'est de Catalunya de nivell molt alt, alt i moderat, en concret, hi ha 32 comarques en alerta aquest dissabte:
- 🔴 Alt Empordà
- 🔴 Alt Penedès
- 🟡 Anoia
- 🟡 Bages
- 🔴 Baix Camp
- 🟠 Baix Ebre
- 🔴 Baix Empordà
- 🔴 Baix Llobregat
- 🔴 Baix Penedès
- 🔴 Barcelonès
- 🟡 Berguedà
- 🟡 Conca de Barberà
- 🔴 Alt Camp
- 🔴 Garraf
- 🔴 Garrotxa
- 🔴 Gironès
- 🟡 Lluçanès
- 🔴 Maresme
- 🟡 Moianès
- 🟠 Montsià
- 🟡 Osona
- 🔴 Pla de l’Estany
- 🟡 Priorat
- 🟡 Ribera d’Ebre
- 🟡 Ripollès
- 🟡 Segarra
- 🔴 Selva
- 🟡 Solsonès
- 🔴 Tarragonès
- 🟡 Terra Alta
- 🔴 Vallès Occidental
- 🔴 Vallès Oriental
La situació es preveu especialment adversa la nit de dissabte i fins al migdia de diumenge, amb possibles inundacions i crescudes de rius i rieres. L'Ajuntament de Girona ja ha alertat que s'activa el pla d'emergències municipals per inundacions a partir de les 17 hores d'aquest dissabte, i que se suspenen totes les activitats previstes per diumenge.
Avis de perill màxim aquest diumenge
Aquest diumenge la situació no millorarà gaire. Les pluges s'aniran desplaçant també cap al nord-est, afectant totes les comarques gironines i part de les barcelonines, motiu pel qual s'han activat els avisos de perill màxim i alt a 31 comarques:
- 🔴 Barcelonès
- 🔴 Maresme
- 🔴 Selva
- 🔴 Vallès Occidental
- 🔴 Vallès Oriental
- 🔴 Alt Empordà
- 🔴 Alt Penedès
- 🔴 Baix Camp
- 🔴 Baix Empordà
- 🔴 Baix Llobregat
- 🔴 Baix Penedès
- 🔴 Garraf
- 🔴 Garrotxa
- 🔴 Gironès
- 🔴 Pla de l'Estany
- 🔴 Tarragonès
- 🟡 Baix Ebre
- 🔴 Moianès
- 🟡 Montsià
- 🔴 Osona
- 🟡 Ribera d'Ebre
- 🟡 Priorat
- 🟡 Terra Alta
- 🔴 Ripollès
- 🟠 Lluçanès
- 🟠 Berguedà
- 🟠 Bages
- 🟠 Anoia
- 🟠 Alt Camp
El temporal a l'Ebre
Les pluges torrencials d'aquest divendres han deixat el rècord de precipitació a l’Ametlla de Mar, amb 260 litres per metre quadrat, segons el Meteocat. Tot i la millora de la situació, les previsions apunten a una nova fase de pluges durant el cap de setmana.
El temporal va mobilitzar els cossos d'emergències, que van haver de traslladar onze persones a centres sanitaris, totes amb lesions menys greus o lleus, mentre que els Agents Rurals va fer una seixantena d’actuacions.