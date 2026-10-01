Protecció Civil envia un ES-alert a nou comarques per pluges intenses

Les pluges torrencials d'aquest dijous al matí han activat l'alerta al sud del país. Protecció Civil ha enviat una ES-alert a les nou comarques que estan en risc extrem pel temporal que durarà fins divendres al matí. Les pluges seran especialment fortes durant el migdia i la tarda i, per aquest motiu, s'ha enviat l'avís als mòbils per demanar extremar les precaucions davant la previsió de pluges al Garraf, el Penedès, el Camp de Tarragona i l'Ebre.
En concret s'han fet dos enviaments, el primer a les comarques del Garraf, Alt Penedès, Baix Penedès, Alt Camp, Baix Camp i Tarragonès, per alertar de pluges intenses des del migdia i durant la tarda; i un segon a la Terra Alta, el Baix Ebre i el Montsià, on la previsió és per a la tarda, vespre i nit.
L'atenció estarà especialment centrada a les Terres de l'Ebre, on es pot superar el llindar de 90 l/m2 en tres hores diverses vegades i acumular més de 200 litres en el total de l'episodi. A més, en aquesta zona el temporal de pluges podria quedar estancat i durar fins a 18 hores.
Els missatges enviats demanen concretament no sortir a l'exterior, no anar a buscar el cotxe ni baixar a soterranis i, en cas que arribi l'aigua, pujar a zones elevades. Les tempestes poden anar acompanyades de fenomen de temps violent, com poden ser tornados, mànegues o fortes ratxes de vent. D'altra banda, ha avançat que de cara al cap de setmana i l'inici de la setmana vinent continuarien els episodis de xàfecs i tempestes.
Altres comarques en alerta de perill alt
Aquest dijous el temps tampoc dona treva per a la resta del país, de fet, a les comarques metropolitanes no es descarten que descarreguin pluges amb intensitat i és a partir del migdia quan s'espera que pugui ploure a qualsevol punt del país, de fet, hi ha avisos de nivell groc i taronja a gairebé tota Catalunya.
Dijous 1 d'octubre
- Alt Empordà (avís groc)
- Alt Urgell (avís taronja)
- Alta Ribagorça (avís groc)
- Anoia (avís groc)
- Bages (avís taronja)
- Baix Empordà (avís groc)
- Baix Llobregat (avís groc)
- Barcelonès (avís taronja)
- Berguedà (avís taronja)
- Cerdanya (avís groc)
- Conca de Barberà (avís taronja)
- Garrotxa (avís groc)
- Les Garrigues (avís groc)
- Lluçanès (avís taronja)
- Maresme (avís taronja)
- Moianès (avís taronja)
- Noguera (avís taronja)
- Osona (avís taronja)
- Pallars Jussà (avís groc)
- Pallars Sobirà (avís groc)
- Pla d'Urgell (avís groc)
- Priorat (avís taronja)
- Ribera d'Ebre (avís taronja)
- Ripollès (avís groc)
- Selva (avís taronja)
- Segarra (avís taronja)
- Segrià (avís groc)
- Solsonès (avís taronja)
- Urgell (avís groc)
- Vallès Occidental (avís groc)
- Vallès Oriental (avís groc)
El divendres tampoc farà net, especialment de matinada. Les precipitacions més intenses i persistents es concentraran a la Terra Alta, el Baix Ebre i el Montsià -aquestes dues últimes en avís vermell-. però també pot ploure a punts del Pirineu i, a la tarda, en qualsevol punt de l'interior.