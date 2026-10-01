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Avís vermell per pluges intenses a les Terres de l’Ebre i el Baix Camp

Terra

L’agència avisa que poden caure 90 litres en una hora i 250 en 12 hores

  • La tempesta d'aquest dilluns a Barcelona -

ARA A PORTADA

Publicat el 01 d’octubre de 2026 a les 10:35
Actualitzat el 01 d’octubre de 2026 a les 10:46

Alerta per pluges intenses aquest dijous. El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha emès un avís vermell al litoral de les Terres de l’Ebre i també a una part del Baix Camp a partir de les 18 hores d’aquest dijous i fins al migdia de divendres.

L'avís és de perill extraordinari per tempestes fortes que poden deixar 90 litres en només una hora i 250 litres en un període de 12 hores. Hi ha alerta de perill màxim a nou comarques:

  • Alt Penedès
  • Baix Penedès
  • Garraf
  • Alt Camp
  • Baix Camp
  • Tarragonès
  • Baix Ebre
  • Montsià
  • Terra Alta

Pluges a qualsevol punt del país

Aquest dijous al matí el temps tampoc dona treva per a la resta de comarques del país. A les metropolitanes no es descarten que descarreguin pluges amb intensitat i és a partir del migdia quan s'espera que pugui ploure a qualsevol punt del país, de fet, hi ha avisos de nivell groc i taronja a gairebé tota Catalunya. 

Dijous 1 d'octubre

  • Alt Empordà (avís groc)
  • Alt Urgell (avís taronja)
  • Alta Ribagorça (avís groc)
  • Anoia (avís groc)
  • Bages (avís taronja)
  • Baix Empordà (avís groc)
  • Baix Llobregat (avís groc)
  • Barcelonès (avís taronja)
  • Berguedà (avís taronja)
  • Cerdanya (avís groc)
  • Conca de Barberà (avís taronja)
  • Garrotxa (avís groc)
  • Les Garrigues (avís groc)
  • Lluçanès (avís taronja)
  • Maresme (avís taronja)
  • Moianès (avís taronja)
  • Noguera (avís taronja)
  • Osona (avís taronja)
  • Pallars Jussà (avís groc)
  • Pallars Sobirà (avís groc)
  • Pla d'Urgell (avís groc)
  • Priorat (avís taronja)
  • Ribera d'Ebre (avís taronja)
  • Ripollès (avís groc)
  • Selva (avís taronja)
  • Segarra (avís taronja)
  • Segrià (avís groc)
  • Solsonès (avís taronja)
  • Urgell (avís groc)
  • Vallès Occidental (avís groc)
  • Vallès Oriental (avís groc)

El divendres tampoc farà net, especialment de matinada. Les precipitacions més intenses i persistents es concentraran a la Terra Alta, el Baix Ebre i el Montsià -aquestes dues últimes en avís vermell-. però també pot ploure a punts del Pirineu i, a la tarda, en qualsevol punt de l'interior.

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