Avís vermell per pluges intenses a les Terres de l’Ebre i el Baix Camp

Alerta per pluges intenses aquest dijous. El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha emès un avís vermell al litoral de les Terres de l’Ebre i també a una part del Baix Camp a partir de les 18 hores d’aquest dijous i fins al migdia de divendres.\r\n\r\nL'avís és de perill extraordinari per tempestes fortes que poden deixar 90 litres en només una hora i 250 litres en un període de 12 hores. Hi ha alerta de perill màxim a nou comarques:\r\n\r\n\r\n\tAlt Penedès\r\n\tBaix Penedès\r\n\tGarraf\r\n\tAlt Camp\r\n\tBaix Camp\r\n\tTarragonès\r\n\tBaix Ebre\r\n\tMontsià\r\n\tTerra Alta\r\n\r\n\r\nPluges a qualsevol punt del país\r\n\r\nAquest dijous al matí el temps tampoc dona treva per a la resta de comarques del país. A les metropolitanes no es descarten que descarreguin pluges amb intensitat i és a partir del migdia quan s'espera que pugui ploure a qualsevol punt del país, de fet, hi ha avisos de nivell groc i taronja a gairebé tota Catalunya. \r\n\r\nDijous 1 d'octubre\r\n\r\n\r\n\tAlt Empordà (avís groc)\r\n\tAlt Urgell (avís taronja)\r\n\tAlta Ribagorça (avís groc)\r\n\tAnoia (avís groc)\r\n\tBages (avís taronja)\r\n\tBaix Empordà (avís groc)\r\n\tBaix Llobregat (avís groc)\r\n\tBarcelonès (avís taronja)\r\n\tBerguedà (avís taronja)\r\n\tCerdanya (avís groc)\r\n\tConca de Barberà (avís taronja)\r\n\tGarrotxa (avís groc)\r\n\tLes Garrigues (avís groc)\r\n\tLluçanès (avís taronja)\r\n\tMaresme (avís taronja)\r\n\tMoianès (avís taronja)\r\n\tNoguera (avís taronja)\r\n\tOsona (avís taronja)\r\n\tPallars Jussà (avís groc)\r\n\tPallars Sobirà (avís groc)\r\n\tPla d'Urgell (avís groc)\r\n\tPriorat (avís taronja)\r\n\tRibera d'Ebre (avís taronja)\r\n\tRipollès (avís groc)\r\n\tSelva (avís taronja)\r\n\tSegarra (avís taronja)\r\n\tSegrià (avís groc)\r\n\tSolsonès (avís taronja)\r\n\tUrgell (avís groc)\r\n\tVallès Occidental (avís groc)\r\n\tVallès Oriental (avís groc)\r\n\r\n\r\nEl divendres tampoc farà net, especialment de matinada. Les precipitacions més intenses i persistents es concentraran a la Terra Alta, el Baix Ebre i el Montsià -aquestes dues últimes en avís vermell-. però també pot ploure a punts del Pirineu i, a la tarda, en qualsevol punt de l'interior.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nCiutats\r\nCatalunya provarà ben aviat una modalitat d'ES-alert menys intrusiva Arnau Urgell i Vidal\r\n\r\n