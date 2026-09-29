Catalunya provarà ben aviat una modalitat d'ES-alert menys intrusiva

Aquest dilluns alguns catalans van esperar a anar a dormir que Protecció Civil enviés el missatge ES-alert informant que l'endemà -com ha succeït- bona part del litoral i prelitoral es veuria afectat per pluges localment torrencials. El volum eixordador d'aquests avisos -i el fet que no es puguin desactivar- provoca molèsties i queixes quan no es tracta d'una emergència imminent. En aquest sentit, segons ha avançat El Periódico i ha confirmat Nació, Catalunya provarà ben aviat una modalitat d'alertes menys intrusives.
Una opció que estava desactivada per defecte
Els telèfons mòbils -tant amb sistema Android com iPhone- ja disposaven d'una eina per rebre les denominades prealertes. Tanmateix, hi havia un problema de base. Es tracta d'una opció que de fàbrica estava desactivada.
Aquest setembre, segons han confirmat fonts de Protecció Civil a Nació, el Ministeri de l'Interior espanyol ha aconseguit que l'última actualització hagi incorporat un canvi important. Aquests avisos passen a estar activats per defecte.
D'aquesta manera, està previst que en les pròximes setmanes s'analitzi com s'incorpori aquesta nova modalitat a l'operativa de Protecció Civil i es puguin fer les primeres proves tant del funcionament com del so.
La diferència entre els dos avisos
Una de les principals crítiques de la gestió dels avisos ES-alert és que servien per avisar de situacions que podrien passar al cap d'unes hores. Ara, amb aquest doble sistema, les prealertes -d'un to menys intrusiu- s'utilitzaran per a aquestes situacions mentre que els avisos clàssics es reservaran a situacions d'emergència imminent o restriccions com el tancament d'escoles o la limitació de la mobilitat.
Més enllà del so, l'altra gran diferència és que aquests avisos podran ser desactivats de manera permanent pels usuaris. En aquest sentit, caldrà veure si, a mesura que avancin els mesos, esdevé una eina útil per la informació massiva o no.