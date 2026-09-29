L'AMB deixa Veolia a un pas de guanyar el macrocontracte de l'aigua

El ple del Consell Metropolità de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha ratificat aquest dimarts l'oferta de Veolia com la més ben classificada per al macrocontracte del servei d'abastament d'aigua de vuit municipis metropolitans que concentren uns 250.000 habitants. La companyia se situa així com a preferent de l'AMB per encarregar-se del servei de l'aigua a Cervelló, Corbera de Llobregat, Molins de Rei, la Palma de Cervelló, Ripollet, Sant Andreu de la Barca, Sant Cugat del Vallès i Tiana.
Tanmateix, abans de l'adjudicació definitiva, Veolia haurà de presentar davant l'AMB la documentació de solvència tècnica i econòmica de la seva oferta, que inclou una rebaixa del 60% en el preu de les inversions previstes en la xarxa.
Vots a favor del PSC i la majoria de Junts
La ratificació de la classificació de les ofertes del macrocontracte d'uns 1.000 milions d'euros ha rebut el vot contrari de Compromís i Acord per Torrelles, Junts per Tiana, Vox, En Comú Podem i dos consellers de Junts per Catalunya, mentre que hi han votat a favor de Vivim Montcada, el PSC i la resta de membres de Junts. Els representants d'ERC i del PP s'hi han abstingut.
Abans de llegir el resultat de la votació, el delegat d'Acció Climàtica de l'AMB, Guillermo López, que és regidor de Barcelona en Comú a l'Ajuntament de Barcelona, ha defensat una gestió pública directa de la gestió de l'aigua. "Cada nova concessió privada ens allunya d'aquesta alternativa. Com més depenem d'operadors privats, més difícil resulta construir l'opció de la gestió directa", ha assegurat López. També ha mostrat la seva preocupació perquè l'adjudicació a Veolia acabi als tribunals i l'empresa no pugui executar les inversions compromeses: "Qui assumirà llavors les inversions urgents i amb quins recursos? Aquestes són preguntes que avui no tenen resposta", ha advertit.
El portaveu de Junts per Tiana, Isaac Salvatierra, ha criticat que el procés de l'adjudicació no hagi deixat espai a estudiar altres alternatives de "camí intermedi", com la possibilitat de constituir una empresa mixta amb participació pública que pogués gestionar els serveis d'aigua, i ha recordat que el seu partit es va comprometre a Tiana a "defensar l'aigua pública".
Per part del PSC, Belén García ha assegurat que l'oferta de Veolia és una "bona proposta" i ha advertit que aturar l'adjudicació suposaria allargar la situació d'uns serveis d'aigües que "en alguns municipis encara és molt imperfecte".
La setmana passada, Aiguamet -la UTE entre Aqualia i Global Omnium- va qüestionar els criteris permesos per l'AMB per acreditar la viabilitat de l'oferta de Veolia. Ho va fer en una carta dirigida als 90 consellers metropolitans en què demanava "màxim rigor tècnic, seguretat jurídica, transparència i garanties econòmiques". Tanmateix, l'informe de l'administració metropolitana sobre Veolia detalla que l'explicació de l'empresa va ser "raonada" i "suficient" per acceptar la seva oferta.
Veolia ja gestiona 23 municipis
Fins ara, Veolia ja gestionava l'aigua de 23 municipis -entre els quals Barcelona, Badalona, l'Hospitalet, Cornellà i Santa Coloma de Gramenet- a través de l'empresa mixta Aigües de Barcelona, amb participació de la mateixa AMB.
- Badalona
- Barcelona
- Begues
- Castelldefels
- Cerdanyola del Vallès
- Cornellà de Llobregat
- El Papiol
- Esplugues de Llobregat
- Gavà
- L'Hospitalet de Llobregat
- Montcada i Reixac
- Montgat
- Pallejà
- Sant Adrià de Besòs
- Sant Boi de Llobregat
- Sant Climent de Llobregat
- Sant Feliu de Llobregat
- Sant Joan Despí
- Sant Just Desvern
- Santa Coloma de Cervelló
- Santa Coloma de Gramenet
- Torrelles de Llobregat
- Viladecans
Si fins ara gestionaven l'aigua de quasi 3 milions d'habitants, ara ho faran de 250.000 més de de manera directa vuit municipis entre els quals destaquen Molins de Rei i Sant Cugat del Vallès. En aquest sentit, fonts de l'AMB aclareixen que no s'integrarà a Aigües de Barcelona.
- Cervelló
- Corbera de Llobregat
- Molins de Rei
- La Palma de Cervelló
- Ripollet
- Sant Andreu de la Barca
- Sant Cugat del Vallès
- Tiana
Aigua és Vida denuncia una "operació irregular" i demana l'informe a l'AMB
La plataforma Aigua és Vida ha lamentat la decisió de l'AMB de ratificar Veolia com l'empresa més ben posicionada per gestionar l'aigua de vuit municipis metropolitans, ha denunciat una "operació irregular" i ha demanat l'informe que justifica la concessió. "L'únic informe que ha elaborat és del 2022 i conclou que la gestió directa i pública pot oferir unes tarifes un 7% més barates. I amb un conflicte d'interessos molt menor i una transparència molt més elevada", ha posat sobre la taula el portaveu d'Aigua és Vida, Dante Maschio. "Aquest dossier el govern socialista metropolità l'ha deixat en un calaix i ha optat per un model de gestió indirecta i privada amb Veolia", ha recriminat.
"Es tracta d'una decisió que deixa de mans lligades a més de 250.000 veïns de vuit municipis de l'àrea metropolitana durant 25 anys", ha lamentat el portaveu d'Aigua és Vida, que igualment reclama a l'AMB que faci públics tots els documents que ha entregat Veolia per tal de justificar aquesta "baixa temerària" del 60% en el preu de les inversions previstes en la xarxa, uns 170 milions. "Una rebaixa d'aquest tipus és molt preocupant i el que implica és que les inversions que imputaran a tarifa seran per un cost un 60% inferior", ha apuntat Maschio. "Ens preguntem com una empresa privada, que el que busca és maximitzar beneficis, podrà aconseguir-los si no és apujant les tarifes d'aquí a dos anys", ha reflexionat en veu alta el portaveu d'Aigua és Vida.
Per tot plegat, Aigua és Vida ha fet públic aquest dimarts un manifest on es demana que l'AMB opti per una gestió "pública i democràtica" de l'aigua. "Es tracta del millor model, el més eficient i més assequible", ha recalcat l'entitat, que ha impulsat el text amb el suport de 50 organitzacions més. "La gestió directa de l'aigua ofereix unes tarifes un 30% més assequibles i amb uns rendiments de xarxa molt millors", ha manifestat Maschio. "Qui opta per un model privat sense justificar-ho, el que ens diu és que només està a favor dels interessos dels accionistes privats que faran negoci amb l'aigua", ha conclòs el portaveu d'Aigua és Vida.