El BCE creu que amb una resposta «mesurada» es pot controlar la inflació

La presidenta del Banc Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, ha assegurat aquest dilluns que una "resposta mesurada" a l'augment de la inflació és "apropiada" per mantenir l'increment dels preus sota control davant l'impacte del conflicte a l'Orient Mitjà en l'economia europea.\r\n\r\nEn una intervenció al comitè d'Afers Econòmics i Monetaris del Parlament Europeu, Lagarde ha justificat l'augment dels tipus d'interès anunciat per l'entitat fa dues setmanes i ha dit que "davant dels xocs energètics, el BCE té una estratègia molt clara". "No reaccionem als preus de l’energia, sinó que reaccionem si observem riscos que els preus més elevats de l’energia acabin integrant-se en la inflació", ha indicat Lagarde. \r\n\r\n\r\n\r\n\r\nEconomia\r\nLa inflació ja arriba al 4% a Catalunya\r\n\r\n