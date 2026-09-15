La inflació ja arriba al 4% a Catalunya

L'Índex de Preus de Consum (IPC) a Catalunya ha pujat cinc dècimes a l'agost i se situa en el 4% interanual, segons dades publicades aquest dimarts per l'Institut Nacional d'Estadística (INE). El resultat reflecteix l'encariment interanual més alt des de març del 2023, quan la inflació va ser del 5,6%, i respon als increments de preus acusats dels carburants arran de la guerra dels Estats Units i l'Iran.
L'estadística reflecteix un repunt important de la inflació en comparació amb un any enrere, l'agost del 2025, quan l'IPC de Catalunya va ser del 2,4% interanual. L'indicador encadena quatre mesos d'increments als resultats de l'IPC interanual, des del 3% que va marcar l'abril d'enguany.
D'altra banda, la inflació subjacent, que exclou l'energia i els aliments, ha estat del 2,8% a l'agost a Catalunya, dues dècimes menys que el mes anterior. I, en termes mensuals, els preus també han augmentat a l'agost un 0,6% respecte del juliol, una dècima menys que la pujada del 0,7% que anota el conjunt de l'Estat espanyol.
Pel que fa al conjunt de l'Estat, registra una inflació més acusada del 4,3% interanual a l'agost, set dècimes més que el mes anterior.
L'electricitat i els combustibles lideren els increments
L'electricitat, el gas i altres combustibles lideren els encariments a l'agost, amb un increment de preus del 10,6% interanual respecte de l'agost de l'any passat. També ho fa l'ús de vehicles personals, que s'encareix un 17,4% interanual.
En detall, els combustibles líquids augmenten un 46,4% interanual els seus preus, seguits per l'electricitat (+9,2%), els hidrocarburs liquats (+4,6%) i el gas natural (+4,4%). Pel que fa a l'ús de vehicles privats, el gasoil anota un encariment del 30,3% interanual a l'agost, mentre que la benzina puja un 16,9% en comparació amb l'agost de l'any passat.
A conseqüència de l'encariment del gasoil, el govern espanyol va augmentar a principis de setembre la rebaixa de l'impost sobre hidrocarburs sobre aquest producte de 10 a 20 cèntims, per esmorteir l'impacte de la pujada dels seus preus sobre els consumidors.
Els ous s'encareixen un 12,5% interanual
En la cistella de l'alimentació, que s'encareix un 2,5% interanual a l'Estat, destaquen els ous, amb una pujada de preus del 12,5% a l'agost. També s'encareixen per sobre de la inflació mitjana els cítrics frescs (+17,1%), els llegums (+15,9%), el peix fresc o refrigerat (+7,8%) i les espècies (+4,7%). Paral·lelament, altres productes s'abarateixen a l'agost, com ara els cereals (-3%), les fruites amb pinyol (-2,6%), les begudes vegetals (-1,2%), la mantega (-1,1%) o els fruits secs (-1%).
Girona lidera la inflació a Catalunya
Per demarcacions, Girona és la que registra una inflació més acusada a l'agost, d'un 4,8% interanual, seguida per Tarragona (+4,4%) i Lleida (+4,2). En canvi, Barcelona es manté com la demarcació amb una inflació més moderada, d'un 3,8% interanual.