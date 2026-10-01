Madrid ja frega el 20% del PIB espanyol i s'allunya de Catalunya, que s'estanca tot i el creixement demogràfic

La Comunitat de Madrid representa el 19,95% del PIB de tot l'Estat, 2,5 punts més que a principis de segle; mentre que Catalunya manté la mateixa proporció que fa 26 anys i representa el 18,93%. Catalunya va encapçalar el rànquing fins al 2017 i no ha rendibilitzat el creixement poblacional per incrementar la creació de riquesa, mentre que la capital de l'Estat manté una tendència alcista clara.
Aquestes diferències fan que el PIB per càpita, que mesura la riquesa teòrica que correspon a cada persona, sigui cada vegada més desigual entre Madrid i Catalunya i la distància ja sigui de 8.021 euros. Concretament, el PIB per càpita madrileny és de 47.220 euros, mentre que el català és de 39.199 euros.
Això no vol dir que cada madrileny tingui 8.021 euros més que cada català, però indica que mentre Catalunya creix més en nombre d'habitants, no aconsegueix que això es tradueixi en una generació de riquesa més gran. De fet, Catalunya està a punt de superar Andalusia com el territori més poblat de l'Estat per l'arribada de migració amb salaris baixos i, tot i que és la segona en PIB, és la quarta en PIB per càpita, per darrere també del País Basc i Navarra.
Pel que fa a la taxa de creixement del PIB, l'estadística de comptabilitat regional d'Espanya publicada per l'INE aquest dimarts indica que l'economia catalana va créixer un 2,5% el 2025, una dècima menys que la mitjana espanyola i més d'un punt per sota del creixement del 2024 (3,7%). I, a preus corrents -incloent-hi la inflació-, la variació anual del PIB català el 2025 va ser del 5,6%, una dècima menys que a l'Estat, i per sota el 7% registrat el 2024.
Madrid creix a costa de la resta?
El creixement madrileny denota una tendència estable a la concentració econòmica a la capital de l'Estat. El director del servei d'estudis de la Cambra de Comerç de Barcelona, Joan Ramon Rovira, defensa a La Vanguardia que les dades responen a "l'efecte centrípet que absorbeix l'activitat cap a Madrid".