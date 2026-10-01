Aquest és el supermercat més car de Catalunya: 643 euros al mes per omplir la cistella

Anar al supermercat és cada cop més car, i omplir el cistell de la compra és tot un repte per a moltes famílies. D'acord amb les dades d'un nou estudi elaborat per l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU), l'increment mitjà dels preus aquest 2026 ha estat de l'1,8%, una mica per sota del 2,5% registrat l'any 2025. Un cop més, els productes frescos són els que més s'han encarit, amb un 4,7% de mitjana. En concret, el peix s'ha encarit un 8,6%; la carn, un 3,7%; i la fruita i la verdura, un 3,5%.
El mateix estudi deixa clar que hi ha formes d'estalviar a l'hora de fer la compra, però per això cal tenir present quins són els millors supermercats -com a mínim, en termes econòmics- per omplir la nevera. En clau catalana, després d'analitzar centenars d'establiments arreu de l'estat espanyol, el més barat on fer la compra és Family Cash, que només té un local a Tarragona i un a Amposta. Ara bé, quin és el més car del país?
D'acord amb les dades de l'informe, el supermercat que opera a Catalunya amb els preus més elevats és el Supercor. Segons els càlculs de l'OCU, omplir la nevera durant tot l'any en aquest establiment té un cost de 7.720,72 euros. És a dir, anar a fer la compra cada mes -repartit en setmanes o tot de cop, depèn de les preferències de cadascú- té un cost de 643,4€. Aquest, però, no és el supermercat més car de l'estat espanyol, ja que omplir la nevera amb la companyia Sánchez Romero, que no opera en territori català, té un cost de 10.194,37 euros l'any.
Els altres supermercats més cars de Catalunya
Més enllà de Supercor, el trident de supermercats més cars a Catalunya el completen El Corte Inglés i l'Hipercor, respectivament. En el cas d'El Corte Inglés, el preu anual de fer la compra oscil·la, de mitjana, en els 7.552,96 euros. És a dir, el cost mensual és de 629,41 euros. Per altra banda, en el cas de l'HIpercor, el cost anual d'omplir la nevera és de 7.545,36, xifra que es tradueix en 628,8 euros mensuals. Després del top 3, aquests són els altres supermercats més cars del país:
- Sorli: 7.308,88 euros a l'any
- Condis: 7.098,95 euros a l'any
- Carrefour Express: 6.993,36 euros a l'any