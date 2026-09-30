Aquest és el supermercat més barat, segons un nou estudi de l'OCU

Anar al supermercat és cada cop més car, i omplir el cistell de la compra és tot un repte per a moltes famílies. L'increment mitjà dels preus aquest 2026 ha estat de l'1,8%, una mica per sota del 2,5% registrat l'any 2025, segons els estudis que realitza l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU). Un cop més, els productes frescos són els que més s'han encarit, amb un 4,7% de mitjana. En concret, el peix s'ha encarit un 8,6%; la carn, un 3,7%; i la fruita i la verdura, un 3,5%.
En aquest context, sorgeix una pregunta: podem estalviar diners en funció del supermercat on anem? La resposta és sí. L'OCU ha comparat, un any més, els preus de tots els establiments de l'Estat per saber on és més barat omplir el cistell. L'entitat ha visitat 690 supermercats de 38 ciutats espanyoles entre abril i maig de 2026 i, segons el seu darrer estudi, l'estalvi mitjà per a un mateix cistell de la compra és de 1.310 euros a l'any.
Les 10 cadenes més barates del 2026
El supermercat amb els preus més baixos de tot l'estat és Dani, la cadena andalusa amb establiments a bona part de la comunitat autònoma, si bé no té cap implantació a Catalunya. En segon lloc, hi ha Family Cash, amb un establiment a Tarragona i un altre a Amposta. Segueix el rànquing Tifer, que tampoc té presència al nostre país.
Alhora, els Alcampo continuen consolidant-se com un dels establiments més barats en moltes localitats. De fet, la botiga més econòmica de les que s'han visitat aquest 2026 torna a ser l'Alcampo del centre comercial Bonaire, a Aldaia. D'altra banda, una de les novetats d'enguany és la millora notable de les botigues de Lidl. Aquesta és l'opció més barata en 60 de les localitats analitzades, quan fa només un any ho era en 18. Mercadona també duplica el nombre de localitats on ofereix els preus més baixos, mentre que Supeco passa de 18 a 28.
Aquest és el llistat de les deu cadenes més barates aquest 2026.
- Dani
- Family Cash
- Tifer
- Alcampo
- Supeco
- Lidl
- Mercadona
- Deza
- Consum
- Aldi
Les ciutats amb els supermercats més barats
Un any més, el municipi de tot l'Estat on el nivell mitjà de preus és més baix és Torrent, un municipi del País Valencià, ubicat a l'Horta Sud. El segueixen Vila-real i Santa Pola, tots dos de la mateixa zona. Per contra, els llocs on hi ha els municipis amb establiments més cars són la Comunitat de Madrid, el País Basc i Catalunya.