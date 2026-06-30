Què està passant a Bonpreu? Prestatges buits a diversos supermercats

Una escena de l’època de la pandèmia de la Covid-19 s’està repetint les últimes setmanes als supermercats Bonpreu del país: prestatges buits i manca d’alguns productes bàsics, com aigua o paper higiènic. El motiu? “Un problema informàtic” que va començar fa tres setmanes i, tot i que ja està solucionat -com assegura a Nació Manel Prat, director de Màrqueting de Bonpreu- encara no s’ha tornat a la normalitat en alguns locals.
Així ho han denunciat diversos usuaris a X, que es queixen de la manca de productes als locals d'alguns barris de Barcelona, al Masnou, a Olesa de Montserrat, a Ripoll, a Bisbal d'Empordà o a Palafrugell i dubten que la causa sigui un problema informàtic. "Ja fa moltes setmanes així. I no, no pot ser un problema informàtic. Això és manca de proveïment, no foteu", es queixa una de les usuàries que adjunta imatges dels prestatges.
Els productes afectats són l’aigua, el paper higiènic, els tovallons, els kleenex i les patates fregides, “un poc com va passar a la pandèmia, perquè són productes d’alta rotació”, subratlla el director de màrqueting del supermercat, és a dir, que es venen molt ràpidament i es reposen contínuament.
Sobre els supermercats afectats, des de Bonpreu asseguren que “no hem prioritzat una zona per davant d’una altra”. Per tant, les afectacions són aleatòries, tot i que és cert que als supermercats de la costa, on la demanda i les vendes són superiors en èpoques com Sant Joan, es fa una previsió major i “aquestes plantes es reforcen”.
Un canvi en el sistema operatiu del magatzem
“Vam actualitzar, com és habitual, el sistema operatiu del magatzem i no va sortir prou bé a la primera, fet que va perjudicar la producció durant una setmana fins que es va resoldre”, explica Prat. El supermercat, que compta amb més de 200 punts de venda, destaca que la situació que s’ha viscut durant el mes de juny ha coincidit amb “un període d’alta facturació” a causa de Sant Joan, fet que “ha dificultat tornar a la normalitat ràpidament”. El focus del problema no ha sigut la manca de productes, ja que sí que arribaven al magatzem, sinó “el sistema de distribució”, que és el que trasllada tota la matèria fins a les botigues del país.
Un problema que “ja està solucionat”
Tot i les queixes a X, Bonpreu assegura que la incidència ja està solucionada, però la recuperació del proveïment a les botigues afectades és gradual i “no és immediat”, com assegura Prat. Aquesta setmana s'ha reprès amb normalitat el servei de distribució a "totes les botigues", tot i que encara pot haver-hi algunes afectades, segons matisa el director de màrqueting del supermercat i es pot observar a les publicacions de diferents usuaris a la plataforma.
"Aquesta setmana estan sortint més del gènere del previst perquè hem de remuntar les botigues", subratlla Prat. Mentrestant, des del supermercat asseguren que continuen treballant per tornar a la normalitat els propers dies.