Els supermercats que paguen més als treballadors (i els que menys)

Un supermercat és un lloc de feina on una una bona part de la població es troba o s'hi ha trobat treballant. Sigui per iniciar-se en el món laboral, per fer mitja jornada mentre s'estudia o per establir-se en una empresa i durar anys amb la previsió d'anar pujant de rang.
El sector de l'alimentació és un dels que genera més llocs de treball i ho fa de manera relativament dispersa, fet que beneficia trobar feina al costat de casa. En aquest sentit, el Diari de Girona ha elaborat un rànquing on han posicionat les diferents distribuïdores alimentàries d'acord amb la retribució als treballadors. Les condicions específiques costa que siguin públiques, però a través de la informació publicada pels supermercats i d'algunes ofertes de feina es pot fer el llistat.
Mercadona, la que ofereix millors condicions
En primer lloc, i com a líder absolut del sector de la distribució d'aliments es troba Mercadona. La setmana passada va presentar que l'any 2025 va tancar-se amb uns beneficis de 1.729 milions d'euros. Unes xifres històriques per l'empresa de Juan Roig, que ha enfilat la facturació fins als 41.900 milions d'euros.
Segons explica la companyia, "un dels pilars fonamentals és reconèixer la vàlua del conjunt de la plantilla" i en aquest sentit, les retribucions ho demostren. El salari base d'un recent empleat de Mercadona és 22% més que el salari mínim interprofessional (SMI): cobra 1.734,23 euros bruts al mes. Mentre que una persona amb 4 anys a l'empresa cobra 2.346,69 euros bruts al mes, un 65% més que l'SMI. A més, a aquests sous s'ha d'afegir un suplement en concepte d'objectius. A tot això l'acompanyen 37 dies naturals a l'any.
Consum i Lidl, dins de les tres millors
El segon lloc és per a Consum, qui situa el salari mínim d'accés del personal soci en 19.318 euros bruts anuals, el que es tradueix en uns 1.600 euros bruts al mes en cas de tenir 12 pagues. Pel que fa als salaris base del grup 1 el situa en 17.249 euros; pel grup 2, 18.543 euros; pel grup 3, 20.124 euros.
Lidl es troba a la tercera posició. La distribuïdora alemanya té el seu propi conveni professional, com moltes altres empreses. En aquest cas. Està estipulat el salari per hores treballades i mostren que el salari per hora és de 9,43 euros, el que equival a 16.927 euros a l'any i 1.209 euros nets al mes.
Les catalanes, a la part més baixa
En quart lloc, es troba Eroski. En aquest supermercat d'origen basc el salari mitjà anual és de 15.432 euros, el que es tradueix en 1.286 euros mensuals o 9,19 euros per hora, segons dades publicades al portal de feina Jooble. Seguits d'aquests es troben Dia i Carrefour, els quals retribueixen als seus treballadors recent ingressat amb 17.000 euros mensuals aproximadament.
En la part més baixa del rànquing es troben les distribuïdores catalanes Ametller Origen, Bonpreu i Esclat i Condis, en aquest ordre. Entre aquestes també es troba Aldi. Els sous varien des dels 1.500 euros bruts mensuals -que ofereix Ametller Origen i Bonpreu- fins als 1.400 euros bruts que ofereix Condis.