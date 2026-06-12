La inflació torna a pujar al maig per l'increment dels preus del transport i l'oci i arriba al 3,1%

La inflació va pujar fins al 3,1% el mes de maig a Catalunya i va allargar la tendència a l'alça de l'abril, quan ja va pujar fins al 3% interanual. Així ho indiquen les darreres dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE) publicades aquest divendres, que detallen que l'augment dels preus es va produir sobretot en el sector del transport aeri i en el de les activitats d'oci, esport i cultura.
Tot plegat, a les portes de la temporada turística d'estiu i l'endemà que el Banc Central Europeu (BCE) apugés els tipus d'interès un 0,25% després de més de tres anys a la baixa o d'estabilitat. Amb la guerra a l'Iran i el tancament de facto de l'estret d'Ormuz, que han provocat un augment dels preus del cru i del gas així com del transport de mercaderies, el regulador monetari europeu ha decidit encarir el preu dels diners tot i les crítiques d'alguns lobbies i experts, que alerten que la decisió pot frenar el creixement econòmic.
L'IPC a l'Estat
La inflació a Catalunya està per sota de la mitjana estatal, del 3,2% respecte a l'any anterior. Per comunitats autònomes, lideren l'increment de l'índex de preus de consum la Comunitat de Madrid (3,8%), Cantàbria (3,7%), Galícia (3,5%), les Balears (3,4%) i Castella-la Manxa (3,3%); mentre que els registres més moderats són a Extremadura (2,5%) i Ceuta (2,4%).
El govern espanyol celebra que la inflació "es manté estable"
L'organisme ha explicat que l'alça del preu del transport s'explica principalment per l'increment dels preus del transport de passatgers per via aèria en plena planificació de les vacances; mentre que l'encariment de les activitats recreatives, l'esport i la cultura, a causa dels preus dels paquets turístics, que van baixar menys que el maig del 2025. Per contra, l'INE ha explicat que els preus de la roba i el calçat i el dels aliments i les begudes no alcohòliques, per l'evolució de les fruites i de les hortalisses, els llegums i les patates, van anar a la baixa.
Al seu torn, des del govern espanyol han destacat que la inflació es manté "estable" gràcies a les mesures de pal·liació i a l'escut renovable, en un context d'elevada volatilitat dels preus energètics per la guerra de l'Iran. En concret, l'executiu estima que l'efecte de les mesures del Pla de Resposta per fer front a les conseqüències del conflicte a l'Orient Mitjà ha suposat una moderació una mica superior a un 1%.
El Ministeri d'Economia ha valorat que els preus de l'electricitat i el gas romanen continguts, amb taxes interanuals al maig del -5,5% i el -9,7%, respectivament. "L'aposta d'Espanya per les renovables i la sobirania energètica constitueix un escut davant de l'impacte de la guerra de l'Iran", ha destacat el departament que dirigeix Carlos Cuerpo.