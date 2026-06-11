Com afectarà la pujada de tipus d'interès anunciada pel BCE?

El Banc Central Europeu ha anunciat aquest dijous que apujarà els tipus d'interès fins al 2,25%, un 0,25% més del valor que s'ha aplicat en el darrer any. Aquesta és la primera vegada en tres anys, des de setembre de 2023, que s'apuja els tipus d'interès. La decisió arriba en un context marcat pel conflicte a l'Orient Mitjà i en què la inflació a l'Eurozona ha repuntat fins al 3,2% al maig, molt per sobre de l'objectiu del 2% que es marca el BCE. Ara bé, com afectarà aquesta decisió de Frankfurt a la butxaca dels catalans?
L'impacte més gran se l'enduran les persones que tenen hipoteques a tipus variable. Aquestes es revisen cada sis mesos o un cop l'any -en funció del contracte signat- d'acord amb l'Euríbor a 12 mesos. D'acord amb les dades, l'Euríbor actual és de 2,846 punts, lleugerament superior al de dimecres. Això, doncs, repercutirà també en la revisió de les hipoteques variables, que s'encariran. A efectes pràctics, els experts calculen que la pujada es notarà en un increment aproximat de 22 euros mensuals en la teva hipoteca.
La pujada també es notarà en els crèdits de consum, els préstecs personals i les línies de finançament de les petites i mitjanes empreses. Les pròximes decisions sobre el preu del diner, tal com han relatat des del BCE, es basaran segons les previsions d'inflació. Segons els càlculs actualitzats aquest dijous, la inflació mitjana de l'eurozona el 2026 serà del 3%, la del 2027 del 2,3% i ja serà el 2028 quan s'arribi a l'objectiu del 2%. Tot i això, han alertat que les previsions econòmiques són "incertes" i que la inflació a mitjà termini dependrà de la durada i la intensitat de l'increment del preu de l'energia.
L'impacte en el cistell de la compra
Els estralls de la guerra al Pròxim Orient també es tradueixen en un encariment del preu de la gasolina i de l'electricitat que, de retruc, també impacten en el preu del cistell de la compra. Això no depèn directament de la pujada de tipus d'interès, però sí que té un impacte en l'economia familiar, i més arran de l'encariment de les hipoteques.
Segons l'OCU, una de les primeres partides que es retalla és la dels productes frescos de temporada, que se substitueixen per aliments processats més barats però de menor qualitat nutricional. Per això, més enllà de la hipoteca, el veritable impacte d'aquesta pujada es mesura en la renda disponible que queda després de pagar l'essencial. Això, doncs, dependrà de cada situació personal.