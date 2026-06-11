El BCE apuja el tipus d'interès per primera vegada en tres anys

El Banc Central Europeu (BCE) ha apujat en 0,25 punts aquest dijous el tipus d'interès de referència fins al 2,25%. Es tracta del primer increment de tipus des del setembre de 2023, fa gairebé tres anys, mentre que en el darrer any els tipus han estat congelats al 2%. La decisió arriba en un context marcat pel conflicte a l'Orient Mitjà i en què la inflació a l'Eurozona ha repuntat fins al 3,2% al maig, molt per sobre de l'objectiu del 2% que es marca el BCE. Amb aquest pas, doncs, Frankfurt ha seguit així el camí que ja apuntaven la majoria de governadors i analistes en les últimes setmanes.
A banda d'apujar el tipus d'interès de referència fins al 2,25% -des del setembre del 2024 s'utilitza el que s'aplica a les entitats que dipositen diners al banc central- els altres dos tipus que controla el BCE també s'han revisat a l'alça. En aquest sentit, el tipus d'interès bàsic passarà del 2,15% fins al 2,4%, mentre que el tipus per als préstecs immediats puja des del 2,4% fins al 2,65%.
En les setmanes prèvies a la reunió del Banc Central Europeu, la majoria de governadors ja aconsellaven una pujada dels tipus d'interès i descartaven mantenir els tipus per evitar "sorprendre" als mercats, que preveien l'increment. Membres del Consell Executiu, l'òrgan encarregat d'organitzar les reunions del Consell de Govern i del dia a dia del banc, veien "improbable" obviar els efectes de la guerra en la decisió d'aquest dijous.
Un canvi de tendència
La decisió final, doncs, trenca la tendència de mantenir els tipus intactes que s'allargava des del juny del 2025. Fins ara, s'havien arribat a signar vuit pauses consecutives dels tipus des que Frankfurt va decidir aturar l'estratègia de relaxament de la política monetària el juliol passat. Aquesta és la primera pujada del preu del diner des del setembre del 2023, quan Europa feia front a la crisi energètica derivada de la guerra a Ucraïna. En aquell moment, els tipus d'interès van arribar al 4,5%.