Trump imposa nous aranzels del 10% a la Unió Europea per substituir el gravamen tombat per la justícia estatunidenca

El govern dels Estats Units ha imposat nous aranzels del 10% a les importacions de la Unió Europea i a una 60 de socis comercials més. El nou gravamen ha entrat en vigor aquest divendres per substituir la tarifa universal tombada pel Tribunal Suprem dels EUA. L'administració justifica el nou impost per combatre els productes fabricats amb treballs forçats.\r\n\r\nLa taxa afecta gairebé totes les importacions del país. El representant Comercial dels EUA, Jamieson Greer, ha dit que el país té una llei que prohibeix aquesta pràctica des de fa anys i que "és de sentit comú", però que altres estats no ho han implementat i demana "actuar". La UE prohibirà vendre o exportar productes fabricats a través d'aquestes pràctiques el 14 de desembre del 2027.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nPolítica\r\nLa confessió de Lluís Llach: «El 2017 es va decidir que tot el Govern anava a l'exili» Oriol March\r\n\r\n