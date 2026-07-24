24 de juliol de 2026

Cerca Cercar | Newsletters Suscripcio a Newsletter |

ara mateix

10:30
ara mateix
aramateix

Trump imposa nous aranzels del 10% a la Unió Europea per substituir el gravamen tombat per la justícia estatunidenca

Economia

  • Donald Trump, durant la presentació dels aranzels arreu del món -

ARA A PORTADA

Publicat el 24 de juliol de 2026 a les 11:10

El govern dels Estats Units ha imposat nous aranzels del 10% a les importacions de la Unió Europea i a una 60 de socis comercials més. El nou gravamen ha entrat en vigor aquest divendres per substituir la tarifa universal tombada pel Tribunal Suprem dels EUA. L'administració justifica el nou impost per combatre els productes fabricats amb treballs forçats.

La taxa afecta gairebé totes les importacions del país. El representant Comercial dels EUA, Jamieson Greer, ha dit que el país té una llei que prohibeix aquesta pràctica des de fa anys i que "és de sentit comú", però que altres estats no ho han implementat i demana "actuar". La UE prohibirà vendre o exportar productes fabricats a través d'aquestes pràctiques el 14 de desembre del 2027.

Escull Nació com la teva font preferida de Google

Et pot interessar