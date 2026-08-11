El Consell de Garanties Estatutàries avala la llei de Cambres i les cadires de plata

El Consell de Garanties Estatutàries (CGE) ha avalat aquest dimarts la proposició de llei de Cambres i també les anomenades cadires de plata. El dictamen ha estat aprovat per unanimitat i va ser sol·licitat pels Comuns i la CUP que qüestionaven que les empreses que fan les aportacions econòmiques més elevades "tinguin vocalies reservades i influència en els òrgans de govern de les cambres de comerç". El CGE nega cap irregularitat, afirma que la llei de Cambres s'ajusta a l'Estatut i la Constitució, i considera que la nova composició del plenari cameral "ha valorat de manera objectiva i raonable la diversitat existent dins el teixit empresarial, que inclou empreses de sectors, dimensions i formes jurídiques diferents".
"La representació de les empreses de més aportació voluntària respon, entre altres finalitats, a l'objectiu de contribuir a la sostenibilitat econòmica de les cambres, tenint en compte que l'adscripció obligatòria no comporta per si mateixa una obligació econòmica", ha afegit el dictamen del CGE, que, en qualsevol cas, valora positivament que es continuï triant per sufragi un mínim de dos terços del ple (44 de les 60 vocalies). "Aquesta àmplia majoria garanteix que els òrgans de govern responguin a la voluntat del conjunt del cens empresarial i permet assegurar una participació plural i equilibrada", ha recalcat el CGE.
Llum verda a la representativitat de les cambres i a l'FP
Respecte a la participació de les cambres en òrgans i polítiques públiques, el dictamen del CGE no veu cap problema que es promogui la representació i participació de les cambres en òrgans i àmbits en què es tractin "assumptes relacionats amb els interessos generals del comerç, la indústria, els serveis i la navegació". "Les funcions atribuïdes a les cambres són de caràcter genèric i han de concretar-se mitjançant la normativa sectorial corresponent.
Per això, no es pot afirmar que la iniciativa legislativa atribueixi a les cambres una posició d'interlocutores socials que exclogui o perjudiqui la que correspon als sindicats i a les organitzacions socials més representatives", ha puntualitzat el CGE, que avala així que les cambres formin part del diàleg social.
Finalment, el dictamen també dona llum verda a la participació de les cambres en la formació professional i l'FP dual, així com en el reconeixement de competències professionals adquirides amb l'experiència laboral. El CGE cita la jurisprudència constitucional i destaca que les cambres "contribueixen a formar i readaptar professionals i a la promoció laboral", sense entrar en conflicte amb les funcions desenvolupades per sindicats o patronals.
Amb aquest aval del Consell de Garanties Estatutàries, que no és vinculant, la llei podrà continuar la seva tramitació al Parlament a partir del setembre.