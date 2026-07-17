La Cambra eleva a deu les «cadires de plata» en una votació de màxima igualtat

Votació d'infart al ple de la Cambra de Comerç de Barcelona. La corporació va aprovar incrementar a 10 les anomenades "cadires de plata", les de més aportació voluntària. La mesura, proposada pel comitè executiu, ha dividit els vocals de l'organisme, que han empatat a 29 entre els que hi estaven a favor i els que n'eren contraris. El vot de qualitat del president, Josep Santacreu, ha decantat la balança en favor del sí.
Actualment, les dues vocalies de pagament les ocupen el Reial Automòbil Club de Catalunya (RACC) i Criteria. En el mandat anterior, l'equip directiu Eines de País, de línia independentista, havia reduït de 14 a 2 aquests seients de pagament, fins al mínim legal. D'acord amb la nova classificació, el ple estarà format per 44 vocalies elegides per sufragi distribuïdes en 12 grups. D'aquesta manera, s'ha modificat l'Annex del Reglament de Règim Interior que defineix l'estructura del cens electoral de la institució.
Segons la Cambra, aquesta decisió respon a la voluntat d'aconseguir una representació "equilibrada i proporcional" de l'autònom, la petita, la mitjana i la gran empresa dins del màxim òrgan de govern i representació de la corporació. La nova classificació del ple, l'òrgan suprem de govern i representació de la Cambra, s'estructurarà en 12 grups que representen totes les activitats econòmiques del cens empresarial, amb 44 vocals electes que seran membres del plenari. A aquests s'afegiran sis representants a proposta de les organitzacions empresarials més representatives.