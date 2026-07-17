L'expresident de la Cambra de Comerç de Girona, Domènec Espadalé i Vergés, ha mort aquest dijous a la nit als 85 anys. Espadalé va ser un dels empresaris més destacats de la ciutat i va construir una trajectòria vinculada, inicialment, al sector dels transports i, després, al món empresarial.
Nascut a Sant Joan les Fonts el 1941, va començar la seva carrera presidint l'empresa familiar Transports Minguet, amb seu a Olot. No va ser fins al 1979 que va entrar a la Cambra de Comerç de Girona on, el 2006 va assumir la presidència fins al 2019.
Durant el seu mandat va afrontar la crisi econòmica i la desaparició de les quotes obligatòries de les empreses, fet que va obligar la Cambra a redefinir el seu model de finançament. També va impulsar el reforç dels serveis a les empreses i va defensar projectes d'infraestructures com l'arribada de l'alta velocitat i el desdoblament de l'Eix Transversal.
A més dels gairebé 40 anys que va estar a la Cambra, Espadalé va ocupar diferents responsabilitats en entitats empresarials com la Fira de Girona, el Consell General de Cambres de Catalunya, la FOEG i l'Associació Empresarial de Transports (Asetrans).