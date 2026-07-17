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Mor Domènec Espadalé, expresident de la Cambra de Comerç de Girona, als 85 anys

Economia

L'empresari garrotxí va presidir la Cambra entre el 2006 i el 2019 i va ser una de les figures clau de l'empresariat gironí, impulsant la transformació de la institució en plena crisi econòmica

  • El president de la Cambra de Comerç, Domènec Espadalé -

ARA A PORTADA

Publicat el 17 de juliol de 2026 a les 10:23
Actualitzat el 17 de juliol de 2026 a les 10:25

L'expresident de la Cambra de Comerç de Girona, Domènec Espadalé i Vergés, ha mort aquest dijous a la nit als 85 anys. Espadalé va ser un dels empresaris més destacats de la ciutat i va construir una trajectòria vinculada, inicialment, al sector dels transports i, després, al món empresarial.

Nascut a Sant Joan les Fonts el 1941, va començar la seva carrera presidint l'empresa familiar Transports Minguet, amb seu a Olot. No va ser fins al 1979 que va entrar a la Cambra de Comerç de Girona on, el 2006 va assumir la presidència fins al 2019.

Durant el seu mandat va afrontar la crisi econòmica i la desaparició de les quotes obligatòries de les empreses, fet que va obligar la Cambra a redefinir el seu model de finançament. També va impulsar el reforç dels serveis a les empreses i va defensar projectes d'infraestructures com l'arribada de l'alta velocitat i el desdoblament de l'Eix Transversal.

A més dels gairebé 40 anys que va estar a la Cambra, Espadalé va ocupar diferents responsabilitats en entitats empresarials com la Fira de Girona, el Consell General de Cambres de Catalunya, la FOEG i l'Associació Empresarial de Transports (Asetrans).

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