Madrid ho intenta però no pot: el Sea Otter es queda a Girona

Madrid ha temptat el festival ciclista Sea Otter Europe Costa Brava-Girona per canviar de seu, però l'organització manté l'aposta per la ciutat de Girona. El festival va tancar la novena edició, que es va fer el setembre passat, amb prop de 74.000 visitants, una xifra que va superar les previsions. Segons ha pogut saber l'ACN, el festival, un referent internacional, ha rebut l'oferta per marxar, però finalment ha optat per mantenir la seu a la Girona.
La Sea Otter Europe Costa Brava-Girona va tancar la novena edició amb un èxit de públic i participació, confirmant el creixement sostingut de l'esdeveniment ciclista. Prop de 74.000 visitants van passar pel recinte de Fontajau durant els tres dies de festival que va tenir lloc del 19 al 21 de setembre passat. Segons va informar l'organització, la darrera edició va comptar amb més de 6.000 ciclistes inscrits a les diferents proves del programa esportiu.
Segons ha pogut saber l'ACN, Madrid ha temptat el festival per canviar de seu. L'organització, però, ha resolt mantenir l'aposta per Girona, després de parlar amb l'àrea de Promoció Econòmica de l'Ajuntament, que porta la vicealcaldessa Gemma Geis. De fet, ja hi ha les dates per a l'edició d'enguany confirmades. La Sea Otter Europe Costa Brava-Girona es farà a la ciutat del 18 al 20 de setembre.
El cicloturisme, factor d'èxit
Un informe expert que té l'àrea de Promoció Econòmica calcula que l'impacte econòmic del cicloturisme a la ciutat és d'entre 120 i 150 milions d'euros anuals, comptant tant el negoci directe com l'indirecte. I aquest informe situa, de fet, la Sea Otter com un dels esdeveniments cabals perquè porta a la ciutat visitants de més de 110 països. L'informe situa Girona com un centre ciclista "global" que atrau entre 50.000 i 60.000 ciclistes l'any i exposa que el sector genera activitat econòmica en turisme, comerç i també contribueix al desenvolupament d'infraestructures.
Segons el mateix informe, la despesa mitjana de cada ciclista és de 162 euros al dia i hi ha entre 1.500 i 2.000 llocs de treball directes relacionats amb el sector. També remarca que hi ha uns 170 ciclistes professionals que resideixen a Girona. L'estudi assenyala que, amb xifres del 2024, hi ha unes 35 empreses dedicades al ciclisme, entre fabricants de bicicletes, botigues, allotjaments i serveis de salut.
Discrepàncies al govern
De fet, el pes del sector ha generat discrepàncies entre els dos socis majoritaris del govern municipal després que la portaveu de Guanyem, Sílvia Aliu, apostés per posar fre a la proliferació de botigues ciclistes al Barri Vell i al Mercadal amb una suspensió de llicències.
Durant una entrevista a Girona FM, Aliu va subratllar que hi havia hagut "un creixement desmesurat" dels negocis vinculats amb la bicicleta i que apostaven per limitar que se n'obrissin més, per "garantir" que al centre històric "es pugui mantenir la identitat pròpia" del comerç de proximitat. "La decisió s'ha de prendre dins el govern, però ho creiem necessari i hi estem treballant", va afirmar la portaveu de Guanyem.
Junts discrepa amb Guanyem i s'hi ha oposat frontalment. La vicealcaldessa, Gemma Geis, es va mostrar "sorpresa" per les declaracions d'Aliu i va remarcar que Junts s'oposa de totes totes a aplicar una suspensió de llicències per al cicloturisme.
A més, va assegurar que la postura de Guanyem està "endarrerint" una altra suspensió que afecta els supermercats 24 hores, els establiments de manicura i els locals de xixa. "Crec que la majoria de la gent entén que els supermercats 24 hores o els negocis d'ungles no es poden equiparar a les botigues de bicicletes", va afirmar la vicealcaldessa, que s'oposa a incloure els negocis de cicloturisme dins el paquet de suspensió de llicències.