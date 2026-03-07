L’església de Sant Martí del Forn de Vidre, situada a uns tres quilòmetres del nucli de la Jonquera, és una estructura històrica del país que forma part de l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Construïsa al segle X, la seva estructura està formada per una nau amb teulada i un petit oratori al costat sud del temple.
L’església s'ubica dins d'un mas en ruïnes del segle XVII que és propietat de la família Laporta i que fa temps que es troba en condicions de degradació que diversos especialistes han alertat que poden ser perilloses.
Amb el pas del temps, la situació ha empitjorat fins al punt que aquesta setmana una part del mas que està adossada a l’absis s’ha acabat ensorrant, provocant que sigui inclús perillós accedir a l'interior del terreny.
El 2024, diversos membres de la família, entre els quals l'expresident del Barça, Joan Laporta, van visitar la Jonquera per comprovar sobre el terreny l’estat de l’església i evidenciar que es trobava en una situació de deteriorament i manca de manteniment, perquè fa 30 anys que l'immoble està deshabitat.
Els especialistes que van acompanyar la família en aquella visita van demanar mesures urgents per conservar aquest edifici singular, ja que és un dels pocs temples que es conserven a Catalunya amb una capçalera de planta trilobada. Tot i que l’Ajuntament de la Jonquera va intentar trobar una solució amb els propietaris, no es va arribar a cap acord, perquè és de titularitat privada.
Experts en el tema, com la historiadora de l’art Montserrat Pagès Paretas, els experts en art romànic Jordi Mestre i Max Pérez o l'educador ambiental Josep Espigulé; denuncien l'estat en què es troba l'església mil·lenària i demanen una solució que tingui en compte la importància de conservar aquestes estructures per a la història del país.