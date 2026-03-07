«Ningú sap per on aniran les coses»: així viuen els empresaris les amenaces de Trump

L’amenaça del president dels Estats Units, Donald Trump, de trencar les relacions comercials amb l’estat espanyol ha incrementat el desconcert en el món econòmic. Catalunya, país exportador, ha pres nota de les paraules del mandatari nord-americà, irritat per l’actitud del govern de Pedro Sánchez de no fer seguidisme de l’atac guerrer contra l’Iran. Explicàvem aquí algunes conseqüències possibles en cas que els Estats Units materializessin els seus exabruptes. Però com ho viuen en persona els empresaris catalans? La preocupació va per barris, però alguns sectors no amaguen la seva inquietud.
Pere Olalla és director comercial de Huayi Compressor Bcn, una companyia que es dedica a fabricar compressors per a refrigeradors. L’empresa va ser adquirida per capital xinès el 2012, després d’un concurs de creditors. Exporta arreu i l’any passat va facturar prop de 50 milions d’euros. Olalla se situa en la banda menys pessimista davant les ziga-zagues contínues de l’Administració Trump i explica a Nació: "Encara desconeixem quines seran les implicacions de la sentència recent del Tribunal Suprem contra els aranzels".
Amb tot, Olalla explica que l’impacte de la política aranzelària ha estat menor del temut: "Al sector es ven igual i, en tot cas, s’ha traslladat l’increment aranzelari al preu del producte. De manera que al final qui paga les mesures de Trump acaba sent el ciutadà nord-americà". Però el directiu també assenyala els trets particulars de la seva companyia: "El nostre negoci als Estats Units és de poc més del 5% i allí el sector de fabricants de compressors és molt petit".
Xavier Simó (Inlea): "Preocupa més Ormuz que les paraules de Trump"
Qui també s’agafa el caràcter imprevisible del president dels Estats Units amb filosofia és Xavier Simó, president d’Inlea, una companyia arrelada a Silicon Valley que es dedica a assessorar altres empreses, sobretot tecnològiques, a sortir al món. Tot just sortir del Mobile, Simó exposa la seva visió: "Trump és el director d’exportació, no és el propietari de l’empresa. La prova és que el Suprem li ha dit que els aranzels són il·legals, que el producte que està venent fora no és correcte. Però és un director d’exportació sense escrúpols".
Simó considera que el que diu Trump té poca rellevància per la gent de l’empresa digital nord-americà. "Per l’economia nostra, és cert que el mercat nord-americà ha perdut estabilitat per l’estil matusser de Trump. Però vinc del Mobile i puc dir que inquieta molt més el que passa a l’estret d’Ormuz i si aquesta guerra a l’Iran s’allarga més que no pas el que vagi dient Trump. Allò sí que tindrà impacte", sosté.
Maite Esteve (Vins El Cep): "Si no venéssim als Estats Units, ens caldrien vint mercats més"
El neguit s’incrementa si es posa el focus amb empreses amb un volum de negoci rellevant amb els Estats Units i en companyies del sector alimentari, que podria ser dels més perjudicats en cas de xoc comercial. Maite Esteve és la directora de Vins El Cep, una empresa de Sant Sadurní d’Anoia que van fundar quatre famílies fa prop de 50 anys i que produeix cava (en un 75%) i vi. La segona generació de les nissagues continua un negoci que té en els Estats Units un mercat important: "Fa 25 anys que hi comerciem i per nosaltres, els Estats Units no són un mercat, sinó vint. Si deixéssim de vendre allí, hauríem de trobar vint mercats més", remarca.
Esteve subratlla que els aranzels els han afectat negativament: "El Suprem els ha anul·lat, però els procediments per intentar recuperar les pèrdues semblen molt complicats". Explica que cada celler ha respost de manera diferent als increments aranzelaris, alguns han assumit el cost baixant els marges i en altres casos han traslladat part del cost al consumidor. Ara estem pendents de si s’incrementen un 10% o un 15%", indica.
"Ningú sap per on aniran les coses. Ja ens va fer mal la guerra d’Ucraïna", assenyala la directora de Vins El Cep. També destaca l’impacte negatiu que ha tingut las devaluació del dòlar, que ha passat de l’1,06 a prop de l’1,20. Esteve, que aquests dies està preparant una comanda per als Estats Units, està menys preocupada per la crisi a l’Orient Mitjà: "Ens angoixa perquè és una guerra. Nosaltres, però, treballem amb energia solar i la sacsejada en els preus de l’energia ens impacta menys". Però entorn del que pugui fer Trump, l’empresària es mostra realista: "El resultat de la festa serà negatiu".