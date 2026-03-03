Trump trencarà relacions comercials amb Espanya pel xoc sobre l'Iran: «És un aliat terrible»

Donald Trump ha amenaçat de tallar tot el comerç amb Espanya perquè, segons assegura, és "un aliat terrible". Aquestes han estat les declaracions del president dels Estats Units després que l'estat espanyol s'hagi negat a deixar les bases de Rota i Morón per atacar l'Iran, una postura que Trump assenyala que és "poc amistosa".
Aquest dimarts al migdia, la Moncloa ha refermat el respecte al dret internacional davant la guerra i l’aposta per la desescalada de la violència i la defensa d’una solució diplomàtica al conflicte. “Ni el govern ni la societat donen suport al règim repressor iranià, però la violència no es combat amb violència”, ha proclamat el ministre d’Afers Exteriors, José Manuel Albares, que ha demanat a la Unió Europea que actuï de la mateixa manera.
Unes hores després, Trump ha demanat tallar totes les relacions amb Espanya i ha titllat la postura de l'Estat de "poc amistosa". "No té un gran lideratge, és l'únic aliat de l'OTAN que no va acordar arribar al 5% i, de fet, ni tan sols paguen el 2%. Tallarem tot el comerç", ha asseverat des del Despatx Oval després de reunir-se amb el canceller d'Alemanya, Friedrich Merz.
Sobre la negativa de l'Estat a cedir les bases militars nord-americanes de Rota i Morón, Trump ha posat en dubte que el govern espanyol pugui vetar-ne l'ús: "Podem utilitzar-les quan vulguem, podem volar i fer-les servir, ningú ens dirà el contrari".
El govern espanyol planta cara a Trump
El govern espanyol ha sortit al pas de les amenaces de Trump i ha dit que si l'administració nord-americana vol "revisar" els acords comercials ho haurà de fer "respectant l'autonomia de les empreses privades, la legalitat internacional i els acords bilaterals entre la Unió Europea i els Estats Units". Fonts de la Moncloa han assegurat que Espanya "compta amb els recursos necessaris per contenir possibles impactes, ajudar els sectors afectats i diversificar les cadenes de subministrament".
De tota manera, insisteixen que la voluntat del govern espanyol és "treballar pel lliure comerç i la cooperació econòmica entre països" des del respete mutu i el compliment de la legalitat internacional. "La ciutadania demana i mereix prosperitat, no més problemes", reblen les mateixes fonts.
El president espanyol, Pedro Sánchez, compareixerà aquest dimecres a la Moncloa per reaccionar a les amenaces del president estatunidenc.
Feijóo acusa Sánchez de "perjudicar els interessos" d'Espanya
Per la seva banda, Feijóo ha acusat Sánchez de "perjudicar els interessos" d'Espanya davant d'un "règim odiós" com l'iranià. Així ha reaccionat el líder del PP a l'anunci de Trump. El popular ha considerat que la situació internacional és "crítica" i ha qualificat la política exterior de Sánchez "d'irresponsabilitat constant". També ha advertit que "la frivolitat té conseqüències". A més, ha demanat als "aliats" respecte pel país. "Espanya és un país fiable, compromès amb la llibertat i amb els valors d'Occident. Espanya és molt més que el seu mal govern".