Duch demana als catalans a l’Orient Mitjà que es registrin als consolats espanyols pel conflicte a la regió

El conseller d’UE i Acció Exterior, Jaume Duch, ha demanat aquest dimarts als catalans a l’Iran i a la resta de països de l’Orient Mitjà que es registrin als consolats espanyols per rebre les “recomanacions necessàries per poder tornar a Catalunya en funció de com estigui evolucionant” el conflicte a la regió arran dels atacs dels Estats Units i Israel al règim iranià. El Govern calcula que hi ha uns 1.200 catalans en aquests països, principalment als Emirats Àrabs Units, però l’executiu creu que n’hi ha més. Duch ha fet una crida aquest dimarts perquè estudiants, treballadors temporals, conferenciants i turistes catalans s’identifiquin i puguin rebre instruccions dels consolats i ambaixades espanyoles. A més, Duch ha demanat als catalans en aquests països que “no prenguin decisions individualitzades” i que “no arrisquin la seva seguretat”. “La prioritat del govern de Catalunya és la seguretat dels ciutadans catalans i catalanes que es troben en aquesta regió”, ha dit el conseller, remarcant que està en contacte amb el ministeri d’Exteriors espanyol per seguir l’evolució del conflicte i les seves repercussions.\r\n