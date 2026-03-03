ERC augmenta la pressió i presenta esmena a la totalitat als pressupostos d'Illa

Més pressió d'ERC cap al Govern pels pressupostos. Els republicans registraran aquest dimarts l'esmena a la totalitat als comptes, tal com ha anunciat Elisenda Alamany, secretària general del partit, en una entrevista a El Matí de Catalunya Ràdio. "És un mecanisme coherent amb el nostre posicionament", ha dit Alamany, que ha advertit que ERC no està disposada a avalar la "resignació" del PSC davant el PSOE. Cal recordar que la condició que posen els republicans per avalar els pressupostos és un acord sobre el traspàs de l'IRPF a Catalunya, un acord de la investidura d'Illa que els socialistes espanyols es neguen a assumir.
La setmana passada, Oriol Junqueras ja havia anunciat que presentarien l'esmena a la totalitat si no hi havia un acord per l'IRPF. Ara bé, divendres, amb la presentació dels comptes, els republicans van preferir no presentar de primeres el veto als comptes. De fet, el Govern i ERC van acordar un calendari ampli de tramitació dels pressupostos al Parlament per donar marge a la negociació. Però els terminis no han servit de res. Malgrat que hi havia marge fins al 19 de març per presentar esmenes a la totalitat, els republicans han decidit fer-ho tot just quatre dies després de l'aprovació dels comptes per part del Govern.
L'esmena a la totalitat impossibilita la negociació? No. Alamany ha assegurat que ERC continuarà a la taula amb els socialistes tant catalans com espanyols per intentar desencallar la recaptació de l'IRPF i ha obert la porta a retirar aquest mecanisme si tenen "garanties" sobre aquesta carpeta. La secretària general sí que ha admès que l'esmena es presenta perquè "no ha estat possible avançar" en la qüestió de l'IRPF, però ha situat la pressió en el Govern d'Illa: "No ens pertoca arribar allà on el PSC no vol arribar amb els seus col·legues de l'Estat", ha insistit.
Sobre els pressupostos, Alamany també ha estat crítica i ha demanat que incloguin "respostes estructurals" i "més ambició nacional". La secretària general d'ERC ha carregat contra l'executiu per tirar endavant amb els comptes sense tenir els vots lligats al Parlament i ha advertit que aquest pas "normalment no acaba bé". A les files republicanes encara es recorda la caiguda dels últims pressupostos de Pere Aragonès i la derrota en les eleccions posteriors. En aquest cas, però, Alamany creu que Illa no contempla l'escenari de convocar comicis. En tot cas, Alamany no s'ha volgut situar com a hipotètica candidata i ha dit que serà l'alcladable a Barcelona.
Ple d'esmenes a la totalitat als pressupostos
L'esmena a la totalitat anunciada per ERC és la cinquena des de la presentació dels pressupostos. El PP i Vox ja van anunciar el mateix divendres que presentarien el veto als comptes, Junts ho va fer aquest dilluns i aquest mateix dimarts també ho han fet la CUP i Aliança Catalana. ERC, gran protagonista de la negociació pressupostària, pot fer caure els comptes abans de la votació final. El calendari encara dona dues setmanes de marge per retirar l'esmena a la totalitat i les negociacions entre el Govern i els republicans continuaran, però la data límit del 20 de març s'apropa.