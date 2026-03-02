Junts presenta el veto als pressupostos i avisa Illa que són una qüestió de confiança

Després d'analitzar els pressupostos durant el cap de setmana, Junts ha anunciat aquest dilluns que presenta el veto als comptes a través de l'esmena a la totalitat. "No es tracta d'una discrepància puntual, sinó total amb el rumb del Govern d'Illa", ha considerat Mònica Sales, presidenta del grup parlamentari de la formació, en roda de premsa des de la cambra catalana. La dirigent juntaire ha assegurat que aquests comptes no són els que Catalunya necessita, sinó que són els que "els Comuns han imposat i el PSC ha assumit": "Queda clar que sis diputats poden imposar el seu model de país", ha criticat Sales.
Què veu amb mals ulls Junts dels pressupostos presentats el passat divendres? Des de les files del partit expliquen que els nous comptes apugen els impostos a les classes treballadores i fan del país "un infern fiscal", que volen exportar les polítiques d'habitatge de Barcelona que "han apujat preus i han donat inseguretat jurídica", que es posen "pals a les rodes" a la col·laboració publicoprivada o que hi ha poca inversió en educació o cultura. Si l'esmena a la totalitat no prospera al ple, Junts també presentarà esmenes a l'articular per intentar introduir plantejaments del seu model de país.
En tot cas, Sales ha tret Junts de l'equació dels pressupostos. La presidenta del grup parlamentari ha dit que la seva formació acudirà a qualsevol reunió convocada pel Govern, però que fins ara no se'ls ha cridat. "Han triat estar condicionats per les polítiques dels Comuns, que disten molt de les de Junts", ha lamentat. Sales no ha volgut pronunciar-se sobre si el fracàs dels pressupostos hauria de portar a la convocatòria d'eleccions, però ha recordat que "la pressió i el focus" s'han de posar sobre el president de la Generalitat, a qui ha advertit que presentar els comptes sense suports suposa una qüestió de confiança, com la que demanava Junts.
Sales ha dibuixat l'esmena a la totalitat als pressupostos com una esmena a la totalitat al Govern d'Illa, a qui l'ha acusat d'"incompetència". "El Govern de tothom té abandonat i emprenyat tothom mentre el país cau a trossos", ha dit la dirigent de Junts, que també ha criticat la "desnacionalització sense precedents" que, a parer seu, està fent el Govern del PSC. Els pressupostos, segons Sales, són un pas més en la manca de rumb d'aquest executiu: "Els pressupostos van com Rodalies: tard i sense saber si arribaran a la destinació final", ha conclòs Sales.
En la primera de les comissions on els consellers expliquen els pressupostos, Junts ja ha marcat perfil davant el conseller de la Presidència, Albert Dalmau. La diputada Glòria Freixa ha advertit que són uns comptes que tenen el suport dels Comuns, que ha definit com a "extrema esquerra", i ha alertat que aquest tipus de pactes són una "estratègia perillosa" i pot donar ales a l'extrema dreta. Freixa ha lamentat la submissió a Madrid i ha criticat que els comptes no canvien el model econòmic. També ha denunciat que els catalans paguen molts impostos i pateixen infrafinançament, i que la immigració tensiona els serveis públics, sobretot en municipis mitjans.
L'esmena a la totalitat anunciada per Junts és la tercera des de la presentació dels pressupostos. El PP i Vox ja van anunciar el mateix divendres que presentarien el veto als comptes, mentre que la CUP va dir que ho estudiaria. ERC, gran protagonista de la negociació pressupostària, té la intenció de fer-ho si no hi ha acord per la recaptació de l'IRPF, cosa que faria caure els comptes abans de la votació final. El calendari encara dona dues setmanes de marge després que el Govern i els republicans ho acordessin per donar marge a la negociació, però la data límit del 19 de març s'apropa.