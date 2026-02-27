L'oposició rep els pressupostos amb el «no» de Junts i dues esmenes a la totalitat

Era previsible, i s'ha confirmat tan bon punt els pressupostos han arribat al Parlament. L'oposició ha donat la benvinguda als comptes amb un "no" anticipat de Junts i dues esmenes a la totalitat per part del PP i de Vox, que volen registrar-les aquest mateix divendres. Els de Carles Puigdemont no presenten encara el veto als pressupostos perquè volen estudiar-los amb temps, tot i que és previsible que acabin presentant l'esmena, sigui a l'articulat o a la totalitat. Així doncs, queda clar que l'única suma amb la qual pot comptar el Govern per tirar endavant els comptes és la d'ERC, que encara manté la negativa.
Els primers pressupostos del Govern del PSC estan dotats amb 49.162 milions d'euros, un creixement de 9.126 milions d'euros respecte el 2023. La consellera d'Economia, Alícia Romero, els ha lliurat al president del Parlament, Josep Rull, i ha dit que són uns "pressupostos valents i ambiciosos". Per esbossar algunes xifres, ha destacat que es destinen 4.164 milions d'euros a la inversió per "millorar deficiències", per exemple en infraestructures de mobilitat com ara Rodalies. També preveuen que el 74% dels recursos es destinin a enfortir l'estat del benestar (salut, habitatge, educació, drets socials i transport públic). Aquí destaquen els 1.900 milions d'euros en habitatge, fruit dels acords amb els Comuns i els agents econòmics i socials.
Junts critica el paper dels Comuns als pressupostos
Junts, d'entrada, ha anticipat la negativa a negociar els comptes en cas que el PSC explorés noves vies, ja que totes dues formacions superen la majoria absoluta requerida. El principal problema? "Els comptes, inevitablement, ja estan marcats per les polítiques extremes dels Comuns", ha dit Salvador Vergés, portaveu parlamentari de Junts. Els juntaires creuen que la manca d'acord amb ERC "constata el fracàs" del Govern i que els pressupostos són "la propaganda més ambiciosa que no necessita Catalunya". Vergés considera que els comptes augmenten "l'intervencionisme" i la pressió fiscal i que no solucionaran el problema de l'habitatge.
Com han fet en altres ocasions, els juntaires han allargat la mà a ERC per fer un "front comú", tot i que han tornat a rebutjar el consorci d'inversions que aquest mateix divendres els republicans han portat al Congrés a través d'una proposició de llei. Junts ja va votar en contra d'accelerar aquest consorci aquest dijous al ple del Parlament i els vots al Congrés seran decisius per acabar-lo aprovant. En tot cas, Vergés ha insistit que cal que l'Estat transfereixi a la Generalitat aquells diners que no inverteix a Catalunya, tal com marca l'Estatut. Encara sobre els comptes, Junts encara no presenta esmena a la totalitat perquè volen estudiar-los amb "rigor i responsabilitat".
PP i Vox registren esmenes a la totalitat
Ara bé, el Govern no ha esquivat les esmenes a la totalitat en les primeres hores de vida del tràmit parlamentari dels pressupostos. Les registraran el PP i Vox aquest mateix divendres, també amb crítiques per la influència dels Comuns. Juan Fernández, portaveu parlamentari dels populars, ha assegurat que els comptes són "de naturalesa comunista i soviètica". El PP també ha criticat el suposat "intervencionisme" dels pressupostos i ha lamentat que no es prioritzi reduir l'excés de burocràcia o atraure inversió. Per part de Vox, també han confirmat l'esmena a la totalitat i han considerat que seria una bona notícia que es convoquessin eleccions.
El Govern busca «confiances» d'ERC
L'únic partit que no ha comparegut al faristol del Parlament després de la presentació dels pressupostos ha estat ERC. Des de la mateixa sala de premsa de la cambra, Romero ha dit que treballen per trobar les "confiances" d'ERC al voltant de la recaptació de l'IRPF. Romero s'ha remès a l'acord de l'última bilateral en què el Departament d'Economia i el Ministeri d'Hisenda es comprometien a garantir aquesta gestió: "Farem les modificacions oportunes", ha dit la consellera. Romero s'ha mostrat optimista i creu que els comptes acabaran tirant endavant amb el suport dels republicans, i que hi ha marge per introduir les seves demandes.
Els Comuns entenen ERC, però demanen que negociï
L'altre protagonista dels pressupostos són els Comuns, que han celebrat el primer pas escenificat aquest divendres al Parlament. El portaveu parlamentari de la formació, David Cid, ha assegurat que entén la posició d'ERC perquè "és compartida" pel que fa a la gestió pròpia dels impostos, però els ha instat a negociar els comptes. "No tenir pressupostos és una festa per a la dreta i l'extrema dreta", ha advertit Cid. Els Comuns treuen pit de la inversió en habitatge, de 1.900 milions d'euros, però també adverteixen que seguiran el compliment dels acords amb una comissió específica si els comptes acaben tirant endavant.
La CUP lamenta el «triomfalisme» del Govern
La CUP ha criticat que el Govern hagi presentat uns pressupostos amb "triomfalisme" però també ha criticat que la dreta parli de "filocomunisme" en els comptes. La diputada cupaire Laure Vega ha dit que el seu partit actuarà amb "rigor" i que analitzarà els comptes abans de decidir si presenta esmena a la totalitat, però ha advertit que donaran "batalla" amb totes les eines possibles. En la mateixa línia, ha avisat que el "xantatge" del Govern dient que pot venir l'extrema dreta "no serveix" i ha vaticinat que els comptes no serviran per posar fi a anys de desinversions: "Han convertit en normalitat el que no hauria de ser normal".