Picabaralla entre la consellera d'Universitats i Junts: «Pretén tirar la meva carrera a les escombraries?»

El ple del Parlament ha viscut una picabaralla entre la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, i el diputat de Junts Antoni Castellà per la compatibilitat del càrrec amb la seva carrera científica. Ha insinuat en una interpel·lació que Montserrat confon la seva responsabilitat de govern amb els seus interessos professionals, i li ha preguntat si ha intervingut en comissions que afectaven centres on havia treballat o ha participat en decisions sobre convocatòries de fons europeus en aquests mateixos àmbits.
En la seva rèplica, la consellera li ha dit que no accepta les insinuacions “molt greus” de Castellà, a qui ha recriminat el seu to “paternalista” i que vulgui “llençar a les escombraries” la seva carrera en recerca. Castellà li ha preguntat si els seus viatges institucionals estaven vinculats als seus interessos professionals, i també ha retret que a la llei d'acompanyament als pressupostos s'hagi volgut introduir un punt per fer possible que un membre del Govern pugui dedicar-se al seu àmbit professional.
"Quan un es dedica al Govern ha de renunciar a una sèrie de coses. No té cap sentit fer compatible que un conseller a la vegada s'estigui dedicant al seu àmbit professional. Perquè vostè té un ERC -vinculat al Consell Europeu d'Investigació-, i això és molt excel·lent, i el té en excedència. Però si prospera o hagués prosperat la llei, per recuperar aquest ERC vostè ha d'estar parcialment contractada per un centre de recerca”, ha argumentat Castellà, que ha afegit que és com si la “consellera d'Infraestructures exerceix d'arquitecte” i després el seu despatx opta a licitacions. “Entén la línia prima d'això? Perquè això té un nom”, ha etzibat.
La consellera Montserrat ha lamentat que el diputat de Junts hagi dedicat bona part del seu discurs a parlar d'ella. "Què pretén vostè? Tirar la meva carrera científica a les escombraries? Perquè vostè qui és científicament? Qui és políticament?, ha preguntat. En aquest context, li ha demanat al diputat Castellà que deixi d'enviar missatges "subliminars" cap a ella. "Estic farta", ha conclòs.
Sobre la llei d'acompanyament, ha subratllat que aquell punt concret no s'aplicaria en cap cas a l'actual Govern, sinó que és un canvi de futur que busca que al Govern vinguin perfils independents. “Quin problema n'hi ha que vinguin els millors ICREA en l'àmbit d'economia a portar el Departament d'Economia?”, li ha preguntat. Encara en el marc de la picabaralla, Castellà ha qualificat el to de Montserrat "d'arrogant". "Té un ego immens", ha afegit.