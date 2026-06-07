«All in» de Sánchez per sobreviure al 2026

MADRID | Els pronòstics de Polymarket atorguen un 71% de probabilitats que Pedro Sánchez continuï a la Moncloa l'1 de gener del 2027, i el president espanyol està obligat a apostar el seu futur personal i el del PSOE a fer-ho realitat. Un all in que desafia les investigacions, la pressió dels socis, el calendari judicial i l’allau d’escàndols dels pròxims mesos. La UCO atia una imputació del president i del PSOE, i Sánchez opta per resistir i allargar la legislatura fins al 2027. Sap que -com va passar amb González l'any 1993- guanyar temps pot enterrar el partit. Però també que és l'única oportunitat de sobreviure políticament. No és una aposta cega. Té un pla.
"Sabem què estem fent", diu un membre del seu equip. El president acaba d'anunciar uns pressupostos generals de l'Estat que tothom intueix que no van enlloc. Però la maniobra li permet recuperar la iniciativa, projectar les eleccions més enllà del 2026 i provar de canviar el marc de la corrupció pel de les polítiques socials. Xuta la pilota endavant perquè creu que, en breu, podrà recuperar l'alè... I el favor de Junts.
"Si l'amnistia està arreglada, Junts ha de passar pantalla", afegeix el seu entorn. El mes de juny pot ser clau en aquest pla de supervivència. Sense Junts no hi ha legislatura. La Moncloa espera que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) resolgui abans de l'estiu les qüestions prejudicials, fet que donarà via lliure al Tribunal Constitucional (TC) per tancar la carpeta. L’objectiu és que el procés estigui enllestit al mes de setembre, amb marge, encara, per fer possible el retorn de Carles Puigdemont i encarrilar la relació.
Junts és una peça essencial en el full de ruta, però no l'única. Malgrat que el PNB manté la petició d'eleccions anticipades, la fotografia de dijous d'Aitor Esteban i el líder del PSE, Eneko Andueza, fa somniar en un acostament amb els nacionalistes bascos. El compromís de Sánchez de no fer coincidir les generals amb les municipals i forals del 23 de maig del 2027 rebaixa la tensió. No hi haurà superdiumenge, que és el que temien el PNB.
"Hi ha partit"
La Moncloa pedala per fer realitat el pla i espera que, arribats al setembre, Junts i PNB s'abstinguin o votin a favor del sostre de despesa, que obre la porta -o la tanca- a la tramitació del projecte. "Hi ha partit", sosté l’equip de Sánchez. El cert, però, és que de la mateixa manera que el president del govern espanyol utilitza estratègicament aquests pressupostos, els grups els abordaran com el que són, una qüestió de confiança encoberta.
Per aquest motiu hi ha poques possibilitats que els comptes superin el seu segon match point, les esmenes a la totalitat que s'han de votar a finals de novembre. Serà l'excusa del president espanyol per convocar comicis? Si opta per aquesta via, podrà presentar els comptes com un programa electoral. Uns números expansius i plens de focs artificials que els socis s'han negat a aprovar malgrat les necessitats socials.
Mentrestant, el president espanyol haurà guanyat una tardor sencera per provar de revifar el partit, preparar una campanya electoral i complir la seva promesa de convocar les eleccions el 2027. Un pla sense fissures tret del fet que el president no controla l'agenda judicial, i com ha passat tantes vegades, de la mateixa manera que ell té un calendari, la judicatura en té un altre de molt diferent.
Feijóo espera
"Serà un calvari. Sánchez pensa que el temps jugarà a favor seu, però això no millorarà" diu l’entorn més immediat d'Alberto Núñez Feijóo, que també té un pla. Com va fer Mariano Rajoy respecte al procés independentista, el líder del PP espera que els jutges i la resta d'actors li facin la feina. Només presentarà una moció de censura si té els vots per guanyar-la. Si no, esperarà que el PSOE es desfaci sota la pluja de titulars.
Té bones cartes. Els informes de la UCO i els sumaris obren la porta a una possible imputació, tant de Sánchez com del PSOE. La prioritat de la investigació se centra en demostrar un finançament irregular del PSOE, com apunten les peticions del jutge Pedraz sobre els comptes bancaris del partit i el registre a l'empresa Tubos Reunidos.
Justament, la línia vermella que han posat alguns socis per abandonar el president.