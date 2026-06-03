Sánchez anuncia en plena tempesta que presentarà els pressupostos pel 2027

En plena tempesta pels escàndols de corrupció que assetgen el PSOE, pilota endavant. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat que començarà, aquesta mateixa setmana, els tràmits per presentar pressupostos el 2027. Seran uns comptes socials, amb l'habitatge com a prioritat i amb la mobilització "més gran de recursos de tota la democràcia" en aquest àmbit, ha remarcat. En la cloenda de la Reunió del Cercle d'Economia, Sánchez ha recalcat que el projecte també s'encarregarà de rebaixar el dèficit públic. Mentre els socis de la investidura -Junts i el PNB- reclamen eleccions, Sánchez promet ara que el govern espanyol presentarà uns pressupostos, amb la gran incògnita de si tindrà els vots necessaris per tirar-los endavant al Congrés.
Com els aprovarà? Sánchez ha admès que la legislatura espanyola té unes característiques "històriques", com els fons europeus que acaben el desembre de 2026 però també l'agenda del "retrobament i la normalització", així com els acords amb formacions polítiques nacionalistes i independentistes catalanes. "És molt important culminar aquesta fita", ha dit, amb l'aplicació efectiva de la llei d'amnistia. Des d'un punt de vista polític, ha dit Sánchez, s'està "recuperant la institució de conversar amb actors polítics votats pels ciutadans", que es combinen amb polítiques econòmiques per afrontar l'actual moment. "Demano responsabilitat i generositat a les forces parlamentàries, l'esforç val la pena", ha reblat.
Sánchez no ha aprovat cap pressupost aquesta legislatura. De fet, el govern espanyol viu amb uns comptes prorrogats des de 2023. Aquesta setmana es donarà l'ordre al Ministeri d'Hisenda, amb l'objectiu d'aprovar-los al consell de ministres i portar-los al Congrés "com més aviat millor". Segons ha dit, seran uns pressupostos amb "vocació social" i també estaran destinats a "resoldre el problema de finançament autonòmic", perquè l'Estat tindrà menys recursos, que es destinaran a les autonomies. Sobre això, que també interessa especialment els membres del Cercle d'Economia, Sánchez ha demanat un "esforç de negociació" a Junts perquè la reforma pugui tirar endavant.
Preguntat específicament pel finançament, ha defensat que cal "resoldre el problema de fons". "Estem afrontant els debats amb rigor i empatia, des del punt de vista social i territorial. El finançament suposa un reconeixement de l'estat compost que és Espanya, i una cessió per part de l'administració central: són 21.000 milions més que van a les autonomies", ha destacat el líder del PSOE. "Es dona una resposta més homogeneïtzada als territoris, i fem cas a qui ens deia que hi havia opacitat en el funcionament del model", ha indicat. La proposta, ha dit, és "bona", també per a Catalunya. En aquest sentit, ha demanat a les forces catalanes que aprovin el model. Una referència implícita a Junts, que fins ara s'ha mostrat contrària al nou sistema pactat amb ERC.
Pel que fa a la moció de censura instrumental plantejada per Alberto Núñez Feijóo, Sánchez ha remarcat que anar a buscar -de manera més o menys directa- a Junts implica avalar l'etapa política encetada amb l'amnistia, que encara està incompleta. "La dreta espanyola es pot trobar amb la dreta catalana i amb la dreta basca. No sé si Feijóo ho ha fet premeditadament o de manera equivocada. I això és una cosa seriosa, perquè és un canvi de paradigma", ha ressaltat. Un missatge al cap de l'oposició, que ahir demanava "parlar de coses serioses" quan se li preguntava sobre si visitaria Carles Puigdemont a Waterloo, com li demanava Junts.
Carícies a Junts i ERC: "Hem de resoldre el conflicte polític"
El president espanyol ha subratllat "l'extraordinària coordinació" amb el Govern i ha afirmat que el bon moment d'Espanya i Catalunya és perquè "el govern ha afrontat de cara els problemes del país". Ha repassat, en aquest sentit, "l'agenda del retrobament", amb "l'aplicació total i efectiva" de l'amnistia que arribarà aquesta legislatura. Sánchez ha defensat aquesta llei i també els indults, i ha dit que l'objectiu "és afrontar i resoldre el conflicte polític". "Ens falta abordar l'arrel del conflicte territorial i avançar en els Acords de Brussel·les, amb Junts, i complir el full de ruta amb ERC, i per això compto amb l'ajuda i el consell del president Illa", ha dit. Sánchez ha admès que "no serà fàcil", però ha insistit que s'estan abordant els problemes "enquistats" i els reptes de la societat catalana. L'entesa amb el partit de Puigdemont va decaure la tardor de l'any passat.
"L'acord entre diferents i els acords amb nacionalistes i independentistes va bé al conjunt de l'Estat", ha assegurat. "Queda molta feina per fer, aquest any i aquesta dècada", ha dit, i ha reivindicat l'estabilitat i els acords per "continuar fent feina durant els pròxims anys". L'objectiu del govern espanyol, que no contempla un avançant electoral, és culminar la major modernització de la història de l'Estat. En clau catalana, ha assumit els acords entre el Govern i ERC pels pressupostos d'Illa, i ha remarcat la reforma del model de governança del Consorci de la Zona Franca, per tal que Catalunya tingui majoria en la presa de decisions, que es va ratificar en la darrera comissió bilateral de fa unes setmanes.
Sánchez ha repassat les bones dades econòmiques d'Espanya, amb previsions de creixement del 2,2% l'any 2026. En l'actual context convuls, "Espanya serà líder en creixement econòmic", mentre les dades d'afiliació a la seguretat també són bones. "Portem més de cinc anys creant ocupació", ha afirmat el president espanyol, que ha insistit que Espanya "avança". Això s'explica, ha dit, "per l'estabilitat i els acords", que han permès "avançar en la bona direcció" gràcies a llargues jornades de negociació amb els agents econòmics i socials, amb els governs autonòmics i europeus, i amb els grups parlamentaris. En aquest sentit, ha contraposat les polítiques del PP amb les que ha impulsat el PSOE des del 2018. De les retallades, ha dit, s'ha passat a fer polítiques de despesa, una reforma laboral o polítiques per reduir la desigualtat.