El lehendakari també tanca la porta a la moció de Feijóo: «Vox és una línia vermella»

El lehendakari Imanol Pradales tampoc avala la moció de censura instrumental que promou Alberto Núñez Feijóo. S'ha pronunciat de manera clara en una entrevista aquest dimecres al programa Els Matins de TV3, en la qual ha indicat que qualsevol moviment que contingui Vox és una "línia vermella". "És un partit que combat l'autogovern, la llengua i les institucions basques. No participarem mai en cap operació d'aquest tipus", ha indicat Pradales, del PNB. Els nacionalistes, liderats orgànicament per Aitor Esteban, fa dies que reclamen la convocatòria d'eleccions anticipades a Pedro Sánchez davant la debilitat existent per la proliferació de casos de presumpta corrupció al voltant del PSOE.
"Cal que Sánchez sigui transparent i que doni la cara. Més d'una vegada he dit que, quan hi ha interlocutòries com aquesta, és fonamental l'exemplaritat. És necessari que hi hagi transparència, celeritat i donar la cara. Aquest és el primer element fonamental", ha ressaltat el lehendakari, que també ha posat sobre la taula una circumstància rellevant: el president del govern espanyol no té pressupostos aprovats des del 2023. De fet, en aquesta legislatura encara no n'ha pogut aprovar cap. "Estem en una fase molt complicada des de fa un any", ha insistit Pradales, que d'aquí poc complirà dos anys en el càrrec. Malgrat les circumstàncies, ha dit que té obert el diàleg i la negociació amb la Moncloa.
Les properes setmanes, ha dit, són "determinants" perquè Sánchez doni explicacions. "Si vol que hi hagi una legislatura més enllà del 2027 en la qual vulgui ser president, ha de tenir una relació fluïda amb els partits polítics que han permès que sigui president en la legislatura actual", ha remarcat el lehendakari, que ha lamentat que la política espanyola hagi entrat en "registres" basats en tuits, titulars i "poca profunditat en el debat democràtic". "Això només porta desafecció, allunyament de les institucions. M'agradaria que es recuperés un debat d'alçada al Congrés dels Diputats i que hi hagi capacitat de diàleg en la política espanyola. Els ponts estan trencats entre el PP i el PSOE", ha radiografiat.
Pel que fa al nou Estatut basc, no s'ha atrevit a posar data perquè encara està oberta una mesa de negociació entre el PNB, EH Bildu i el PSE. "Estem avançant positivament, però cal discreció. El que em preocupa i m'ocupa és l'incompliment de l'Estatut vigent, perquè tenim tres matèries obertes: el bloc de la Seguretat Social, els ports i l'economia. Ara és l'hora de la veritat", ha indicat Pradales, que va subscriure un acord el novembre del 2024 amb Sánchez per avançar en aquest sentit. "El que sempre fem és no aixecar-nos mai de la taula", ha determinat el lehendakari, que governa amb el suport dels socialistes bascos, com ja feia el seu antecessor, Íñigo Urkullu.