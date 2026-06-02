Puigdemont emplaça Feijóo a plantejar-li en persona la moció de censura instrumental

Si Alberto Núñez Feijóo vol que Junts faci costat a una moció de censura instrumental per fer fora Pedro Sánchez i convocar eleccions a l'Estat, ha de viatjar a Waterloo per reunir-se personalment amb Carles Puigdemont. "Si té una proposta seriosa, que no la faci pels mitjans. Que ens l'expliqui. La reunió s'ha de fer a Bèlgica", ha ressaltat el secretari general de Junts, Jordi Turull, en una entrevista al programa El Matí de Catalunya Ràdio. En tot cas, Turull ha ressaltat que la legislatura espanyola "no dona més de si", i que per tant Sánchez hauria de procedir a convocar eleccions. Es tracta d'un escenari, però, que ara mateix no està damunt la taula de la Moncloa, que aspira a anar resistint.
"Per al PSOE, el partit no és un instrument. És una finalitat", ha remarcat Turull, que ha estat crític amb les investigacions judicials que assetgen el PSOE i que posen en qüestió la legalitat del seu finançament. "Nosaltres som partidaris que, com més informació, menys rumorologia. Creiem que calen explicacions en seu parlamentària", ha destacat el secretari general de Junts, que ha apuntat l'existència de contractes públics provinents de la Xina. "Això s'ha d'aclarir", ha indicat en referència directa al president de la Generalitat, Salvador Illa. Sánchez compareixerà al Congrés per Sant Joan, però de moment Illa -tot i la insistència de Junts- encara no té data al Parlament.
Turull també ha retret als socialistes que ara estiguin denunciant l'existència de lawfare a Espanya, i ha recordat que ja els van advertir quan s'estava negociant la llei d'amnistia, de la qual es compleixen dos anys i que no s'ha materialitzat del tot perquè Puigdemont continua a l'exili i Oriol Junqueras es manté inhabilitat. "No ens refiem del PSOE", ha insistit en tot moment el secretari general de Junts, que també ha desconfiat del nou model de finançament, reactivat després de les eleccions andaluses. Si es tracta d'un model que només aporta més recursos però no té en compte el dèficit fiscal ni la recaptació de tots els impostos, el dirigent independentista ha indicat que no tindrà el seu suport.
"Som on érem fa tres mesos, quan se'n va començar a parlar", ha apuntat Turull. "A ERC ja els hem dit que podem anar a l'una per fer la proposta que ells mateixos van pactar per investir Illa", ha subratllat. Pel que fa a la relació amb el PSOE, trencada des de la tardor, ha indicat que només hi pot haver diàleg sobre qüestions que ja hagin estat prèviament acordades, com ara el projecte perquè Catalunya disposi de les competències en immigració. Fa uns mesos va naufragar pel vot en contra de Podem, però Junts ho continua mantenint com a prioritat. Tanmateix, hi ha aspectes que es dona per fet que no tiraran endavant, com és el cas dels pressupostos generals de l'Estat.