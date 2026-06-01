Les exigències de Gabriel Rufián fan aflorar les tensions al grup d'ERC al Congrés

"En política i a la vida hi ha una norma bàsica: respecte. La paciència té un límit". Són paraules del diputat d'ERC Jordi Salvador expressades aquest dilluns a través d'una publicació a X sobre les condicions que hauria posat Gabriel Rufián per continuar sota les sigles republicanes. Un missatge públic que va més enllà de les llistes o la proposta de Rufián de front antifeixista i que fa aflorar les tensions al grup parlamentari d'ERC al Congrés. Confirmen el malestar que fa mesos que es cova de la majoria de representants republicans a la cambra baixa espanyola amb el seu cap de files. Mentrestant, el partit engega aquest cap de setmana la maquinària per confeccionar la llista de les pròximes eleccions espanyoles, pendent d'un possible avançament.
Salvador ha demanat "respecte" a tot l'equip de Madrid, tant càrrecs electes com tècnics. "ERC no és cap plataforma personal ni un espai d’ultimàtums", ha sentenciat, amenaçant de parlar en públic -ell, i "altres"- i assegurant que "s'acabarà la tonteria". Contactat per aquest diari, Salvador ha declinat fer més declaracions. És el primer cop que un diputat en actiu mostra públicament les diferències amb Rufián, tot i que el malestar de bona part dels diputats és conegut internament des de fa mesos. Des de l'entorn de Rufián s'admet que l'ambient al grup no és el desitjable, però declinen fer cap valoració de la piulada de Salvador. "Nosaltres no atacarem cap company", apunten.
Les tensions al grup d'ERC han anat creixent a mesura que avançava la legislatura. Primerament, s'atribuïa a suposades discrepàncies entre Rufián, que en el procés intern va fer costat a Oriol Junqueras, i les dues diputades que donaven suport a Nova Esquerra Nacional -Teresa Jordà i Pilar Vallugera. Però quan l'agenda personal de Rufián de confluència a l'esquerra del PSOE (que ell està disposat a liderar) s'ha posat en primer pla contra el criteri de la direcció nacional -que ha estat prudent i evitat el xoc-, les diferències han crescut amb alguns diputats. La relació de Rufián tampoc és bona amb diputats considerats junqueristes com Francesc-Marc Álvaro o el mateix Salvador. El portaveu encara conserva relació amb la gironina Etna Estrems i, sobretot, amb la lleidatana Inés Granollers.
Rufián no vol deixar ERC i la direcció d'ERC vol que sigui el candidat, però en el mentrestant han topat. El portaveu a Madrid, animat per les enquestes de valoració personal i el ressò a les xarxes, posa condicions per seguir. Bàsicament dues: poder triar ell els diputats per tal que el grup li sigui més lleial i tenir més protagonisme polític en les negociacions amb el PSOE.
La resposta de Junqueras a Rufián
La primera resposta d'Oriol Junqueras a Rufián sobre la confecció de les llistes va ser a Nació. En una entrevista amb motiu de l'acord pels pressupostos, el president d'ERC va esquivar el xoc directe amb el líder del partit a Madrid però va recordar-li que les llistes les feia ERC a través dels seus òrgans. "I estic convençut que tothom ho respectarà", advertia Junqueras, que emmarcava les discrepàncies dins el grup del Congrés en la "diversitat" del partit. El clima, però, sembla que escala mentre avancen els dies i les eleccions espanyoles cada cop estan més a prop.
En la mateixa conversa, Junqueras deia coincidir amb Rufián en la necessitat d'una "proposta progressista, àmplia, democràtica, catalanista, sobiranista, independentista i republicana. Ara bé, deixava clar que ERC es presentaria a Catalunya sota les seves sigles, a les Illes Balears dins d'Ara Més i al País Valencià "amb la millor fórmula possible". I limitava la política d'aliances a col·laboracions amb afins com l'Esquerra Democràtica que impulsen Álvaro i Carles Campuzano, tal com va avançar Nació, o Comunistes i Esquerra Unida, amb qui cooperen des de fa anys. Mentrestant, Rufián defensa liderar un front d'esquerres a l'Estat.
ERC activa el reglament per triar llista
Mentrestant, ERC activa aquest cap de setmana la maquinària per confeccionar la llista de les eleccions espanyoles. El reglament s'aprovarà aquest dissabte en un consell nacional des de Banyoles, tot i que fonts republicanes expliquen que els canvis seran mínims respecte a l'anterior. Si tot es manté d'igual manera, les seccions comarcals del partit escolliran els candidats per a les quatre demarcacions i serà l'executiva nacional qui tindrà la potestat d'ordenar la llista definitiva per Barcelona, Girona, Tarragona i Lleida. D'aquesta manera, Rufián no podrà guanyar més marge de maniobre que l'actual.
En tot cas, la direcció no emmarca aquest moviment en protegir-se de les exigències de Rufián. Asseguren que activen la maquinària davant un avançament electoral que cada cop és menys descartable a l'Estat davant els escàndols constants del PSOE. La secretaria general d'ERC, Elisenda Alamany, deia aquest dilluns en roda de premsa que farien la millor llista possible per al Congrés i que tothom si sentiria "còmode". A més, afegia que, per la direcció, el cap de llista havia de ser Rufián perquè "és un dels millors actius". El text que s'ha d'aprovar no estipula cap calendari sobre l'elecció del candidat.