Resposta d'ERC al front Rufián-Montero: «No som l'esquerra del PSOE, som l'esquerra nacional»

L'acte de Gabriel Rufián i Irene Montero no ha canviat massa la posició de la direcció d'ERC sobre el front d'esquerres. "No som l'esquerra del PSOE, som l'esquerra nacional de Catalunya", ha escrit el portaveu adjunt del partit, Isaac Albert, a través de xarxes socials. Els republicans comparteixen el diagnòstic que van fer el cap de files a Madrid i la dirigent de Podem i asseguren que mai permetran un govern de l'extrema dreta, però mantenen la línia de concórrer en solitari i només a Catalunya en les eleccions espanyoles. Rufián, que va rebaixar el to i es va mostrar orgullós de ser d'ERC, però va instar el partit a implicar-se en un front antifeixista a l'Estat.
Malgrat voler teixir una bona relació amb Podem, la posició de la direcció d'ERC és que la fórmula guanyadora és una esquerra que sigui social, però també nacional. "Sense consciència nacional no hi ha transformació real", ha dit Albert a través de xarxes socials. El partit es mostra disposat a ajudar en l'entesa de les esquerres espanyoles, però adverteix que no és la seva feina resoldre'n les disputes. "Volem liderar tot l'espai de l'esquerra a Catalunya, sense engrunes, i sumant, com ja fem, amb Bildu, el BNG o Compromís", ha conclòs el portaveu adjunt d'ERC. El diputat republicà i exconseller Carles Campuzano, en un article a Nació, també tanca la porta al front d'esquerres.
Trobada entre la direcció d'ERC i Podem
Internament, ERC confirma que l'acte d'aquest dijous a la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona no canvia res en la negativa de participar al front d'esquerres: "ERC més ERC que mai", diu una font consultada. El secretari general adjunt d'ERC, Oriol López, sí que ha rebut la secretària general de Podem, Ione Belarra, a la seu de Calàbria, tal com ha avançat Rac1 i ha pogut confirmar Nació. Ara bé, la direcció republicana ho emmarca en un gest de "cortesia" aprofitant que Belarra era a la capital catalana precisament per assistir a la conversa entre Rufián i Montero. La voluntat del partit, malgrat no voler-hi concórrer electoralment, és tenir bona relació amb l'esquerra estatal.
Fer compatible l'independentisme i un front antifeixista a l'Estat és l'"última bala" de Rufián per frenar l'extrema dreta i l'oferta que va fer a ERC en l'acte celebrat a la UPF. El cap de files del partit a Madrid va rebaixar la tensió amb Oriol Junqueras i va donar el tret de sortida a la conversa amb Montero reivindicant que està "molt orgullós" de pertànyer a un "partit històric". "Som independentistes i progressistes, però també som inequívocament antifeixistes", va insistir Rufián. ERC no nega que el partit sigui independentista i antifeixista a la vegada, però manté tancada la porta a concórrer més enllà de les seves fronteres i en coalició amb altres partits.
Els Comuns intenten treure el cap
"Si es tracta d'un front democràtic, no té cap sentit no parlar dels Comuns". Aquesta ha estat la frase amb la qual David Cid, portaveu parlamentari de la formació, ha deixat clar que intenten treure el cap en la proposta de Rufián i Montero. Cid ha advertit que qualsevol candidatura unitària de les esquerres ha d'incloure el seu partit, però també ha deixat clar que estan disposats a parlar amb els dos protagonistes de l'acte amb dos idees molt clares: celebren que Podem s'avingui a pactar i critiquen que ERC no s'escolti el pla del seu cap de files a Madrid.
En paral·lel, Cid ha estat molt contundent amb ERC per la negativa a formar part del front de Rufián. "Oriol Junqueras i Elisenda Alamany li han donat un cop de porta de males formes i de manera agressiva", ha assegurat el portaveu parlamentari dels Comuns. Cid ha dit que ara s'obre la incògnita de si Rufián s'implicarà al marge d'ERC, però en tot cas ha obert la porta a qualsevol persona a involucrar-se en aquest front més enllà dels seus partits. "El nostre compromís és treballar per poder construir la candidatura més àmplia possible a Catalunya i a l'Estat", ha apuntat el dirigent dels Comuns.