Pedro Sánchez viu assetjat per causes judicials que afecten el seu entorn més proper, tant personal com polític. A les causes que afecten la seva família s'hi sumen d'altres contra les persones del seu nucli de confiança polític, al govern espanyol i al partit. De moment, cap jutge s'ha atrevit a imputar-lo a ell, ni tampoc al partit per finançament irregular. Malgrat la pressió dels jutges, aprofitada també pel PP, el president del govern espanyol no té previst convocar eleccions i s'ha conjurat per acabar la legislatura. Si ho aconsegueix, serà en precari, perquè la majoria que li va permetre revalidar la Moncloa és poc operativa i alguns dels socis ja demanen eleccions. Aquests són tots els vietnams de Sánchez la setmana que José Luis Rodríguez Zapatero dona explicacions davant del jutge:
Cas Begoña Gómez
- Principal afectada: Begoña Gómez, esposa de Sánchez
És la causa que afecta l'entorn més pròxim del president, concretament la seva esposa, i també una de les més controvertides perquè només el jutge Juan Carlos Peinado sembla veure indicis de delicte. Begoña Gómez està investigada per presumpte tràfic d'influències, corrupció en els negocis, malversació i apropiació indeguda. Quan va ser imputada, Sánchez va agafar-se cinc dies de reflexió per decidir si dimitia o no, però finalment va decidir seguir. A la Moncloa consideren que la causa té un rerefons polític, perquè tot plegat neix d'un denúncia del sindicat ultra Manos Limpias basada en retalls de premsa i informacions falses.
Cas David Sánchez
- Principal afectat: David Sánchez, germà de Sánchez
Una causa que també afecta l'entorn personal més directe de Sánchez, en aquest cas el seu germà David. El judici ja ha quedat vist per a sentència. Les acusacions veuen irregularitats en la contractació de David Sánchez a la Diputació de Badajoz i consideren que hi podria delictes de prevaricació i tràfic d'influències. Concretament, sostenen que se li va crear un lloc a mida perquè era el germà del president. La causa neix d'uns informes de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil i la Fiscalia en demana l'absolució perquè el procediment de contractació es va fer correctament.
Cas Leire Díez
- Principals afectats: Santos Cerdán, exsecretari d'Organització del PSOE, i Leire Díez, exmilitant del PSOE
La causa investiga les "clavegueres del PSOE", una suposada trama liderada per Santos Cerdán, exsecretari d'Organització del PSOE i de la màxima confiança de Sánchez, i executada per Leire Díez per torpedinar investigacions que afectaven Sánchez, el govern espanyol o el partit a través de xantatge a jutges i policies, o compra de testimonis. La causa està oberta pels delictes d'organització criminal, suborn, revelació de secrets, inducció al fals testimoni, falsedat documental, acusació falsa, tràfic d'influències, prevaricació i delicte contra les institucions de l'Estat. En el sumari apareixen referències a Pedro Sánchez i l'UCO considera que el president estava al cas de les maniobres d'aquest grup.
Cas Plus Ultra
- Principal afectat: José Luis Rodríguez Zapatero, expresident del govern espanyol
La causa investiga el rescat de l'aerolínia Plus Ultra durant la pandèmia i situa José Luis Rodríguez Zapatero al capdavant d'una estructura per exercir de manera il·lícita influència sobre les autoritats de l'Estat i d'altres països, per tal d'aconseguir resolucions i avantatges econòmics a favor d'altres persones i cobrar comissions a canvi. La investigació està oberta pels delictes de tràfic d'influències i blanqueig de capitals i afecta el principal puntal polític de Sánchez dins del PSOE i un dels referents de l'esquerra espanyola. En els darrers dies, el jutge José Luis Calama ha obert una peça separada per descobrir l'origen de les joies intervingudes en el despatx de Zapatero, valorades en 1,3 milions d'euros. Calama investiga l'expresident per delicte fiscal i contraban.
Cas Koldo
- Principals afectats: José Luis Ábalos, exministre de Transports i exsecretari d'Organització del PSOE, i Koldo García, exassessor d'Ábalos
Els problemes judicials per a Sánchez van escalar en el moment en què va esclatar el cas que afecta Ábalos i Koldo al voltant de la compra de mascaretes durant la pandèmia. La sentència, setmanes després que acabés el judici al Tribunal Suprem, està a punt de fer-se pública. La Fiscalia demana 24 anys de presó per a l'exministre, mentre que per a l'exassessor en reclama 19. En aquesta carpeta també hi ha està implicat el comissionista Víctor de Aldama, molt bel·ligerant contra el PSOE i sol·lícit a l'hora de col·laborar -sense haver estat capaç de presentar proves concretes- amb la justícia per implicar Sánchez. Ábalos va ser destituït com a ministre el 2021, molt abans que esclatés el cas.
Cas Cerdán
- Principal afectat: Santos Cerdán, exsecretari d'Organització del PSOE
Al marge de la presumpta trama de les clavegueres del PSOE, Cerdán -conegut per la seva fidelitat a Sánchez- afronta ara des de fora de la presó l'acusació de tràfic d'influències i blanqueig de capitals a través d'una empresa, Servinabar, que hauria servit per cobrar comissions i fer front a despeses personals. Un informe de l'UCO fet públic l'estiu passat va fer que el president del govern espanyol el forcés a marxar del partit. En aquesta carpeta també hi estan implicats Ábalos i Koldo García. De fet, segons la investigació. Cerdán va fer servir una targeta de Servinabar fins un dia abans de la detenció de l'exassessor del ministre. L'informe de l'UCO va ser un dels moments més durs per a Sánchez.
Condemna al fiscal general de l'Estat
- Principal afectat: Álvaro García Ortiz, exfiscal general de l'Estat
Ha estat un dels grans esdeveniments judicials de la legislatura: per primera vegada en democràcia, s'ha jutjat i condemnat un fiscal general de l'Estat en exercici del càrrec. La filtració d'informació sobre la parella d'Isabel Díaz Ayuso va permetre al Suprem sentenciar-lo amb dos anys d'inhabilitació i a una multa de 7.200 euros, fet que va obligar el govern espanyol a buscar-li substituta. La Moncloa continua defensant la seva innocència. La condemna -i tot el procés anterior, amb Miguel Ángel Rodríguez com a protagonista- van causar un xoc sense precedents entre el poder executiu i el poder judicial, i fins i tot entre les branques que integren aquest últim estament.