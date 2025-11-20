El Suprem condemna i inhabilita el fiscal general de l'Estat

El Tribunal Suprem ha condemnat el fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, a dos anys d'inhabilitació per un delicte de revelació de dades reservades. La sentència, adoptada sense unanimitat i amb dos vots particulars de les dues magistrades progressistes, encara no s'ha fet pública i només se n'ha notificat la condemna. L'alt tribunal també obliga García Ortiz a indemnitzar la parella d'Isabel Díaz Ayuso, l'empresari Alberto González Amador, amb 10.000 euros i a una multa de 7.200 euros. La resolució descarta la presó obligarà García Ortiz a dimitir del càrrec.
La sentència, a l'espera de l'argumentació, no s'ha pres per unanimitat, cosa significativa. La ponent era Susana Polo, considerada juntament amb Ana Ferrer, del sector progressista. La majoria del tribunal, però, ha tombat la seva proposta i ha tornat a redactar una resolució per argumentar la condemna al fiscal general de l'Estat. El ponent ha estat, finalment, Andrés Martínez Arrieta, presidenta del tribunal i de la sala segona del Suprem.
La inhabilitació del fiscal té derivades polítiques. És un cop a Pedro Sánchez i al govern espanyol, que ha defensat García Ortiz sense fissures fins al final. També dona arguments a Alberto Núñez Feijóo, i sobretot reforça encara més Ayuso, que va denunciar una operació d'Estat contra ella i el seu entorn. Al judici no es van aportar proves concloents que acreditessin que el fiscal general era el responsable de la filtració.
La fotografia inèdita d'un fiscal general condemnat retrata la judicialització extrema que impregna ara la política espanyola: ni tan sols el màxim responsable de la Fiscalia és intocable. García Ortiz, proper al PSOE, és responsable del gir del ministeri fiscal en les causes relacionades amb el procés, un canvi de rumb que li ha provocat més d'una crisi interna i malestar amb alguns sectors poderosos dins de la Fiscalia, com ara els fiscals de l'1-O, i de la judicatura, com ara Manuel Marchena, membre del tribunal que l'ha condemnat.
Durant el judici, els testimonis de periodistes van assegurar que tenien el correu electrònic en què González Amador oferia un pacte a la Fiscalia a canvi de reconèixer dos delictes de frau fiscal, abans i tot que el fiscal general de l'Estat. També van apuntar que la filtració podria haver sortit de la Fiscalia de la Comunitat de Madrid, pilotada per Almudena Lastra, enemistada amb García Ortiz. El fiscal general ha defensat la seva innocència en tot moment i va assegurar davant del jutge que ell no va filtrar cap informació confidencial.